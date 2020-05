Mèxico: Adhiere al Pronunciamiento “¡No al tren mal llamado maya!”

Desde que inició el presente sexenio 2018 – 2024, se anuncian grandes proyectos para “detonar el desarrollo” del sureste mexicano que históricamente ha estado abandonado. Dicen que, ahora sí, la suerte nos sonríe porque nos van a construir un tren y para que nos alegremos será maya, que ahora sí, no nos podemos quejar porque el “desarrollo” va a llegar y vamos a salir de pobres, que el tren maya es un acto de “justicia social”, este es uno de los proyectos prioritarios del presente sexenio tal como lo indica el plan nacional de desarrollo, fue una decisión tomada de arriba para los de abajo, -como siempre se ha hecho- porque nosotros en los pueblos y comunidades no hemos solicitado la construcción de un tren y mucho menos que sea maya.

Nosotras y nosotros, como Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal manifestamos que No estamos de acuerdo con la construcción del tren “maya”, que seguiremos tomando acciones legales a nivel nacional e internacional para detener su desarrollo. Nuestra postura es que NO permitiremos que ningún proyecto invada y nos despoje de nuestro territorio, incluido este “tren desarrollista”, NO permitiremos la destrucción y contaminación de nuestros recursos naturales, NO permitiremos que se tomen decisiones por nosotros y nosotras, NO permitiremos que en nombre del “desarrollo” se violenten nuestros derechos consagrados en la Constitución de nuestro país y en las leyes internacionales, NO permitiremos que sigan pisando nuestra dignidad como pueblos originarios: ¡ESTA LUCHA ES POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO Y POR NUESTRAS VIDAS!