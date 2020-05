Uruguay: Por el Repoblamiento de la campaña, en defensa de la Ley 11.029, del ideario artiguista y la soberanía nacional

Nos trae aquí la necesidad de plantear una discusión sin urgencias, sin prisas, como se merece la ley 11.029 de creación del Instituto Nacional de Colonización (INC), la que da organización definitiva a un proyecto colonizador imprescindible que hace más de 70 años despertó en los legisladores visionarios de la época, la necesidad de escribirla, para proteger el territorio nacional y sus recursos, poniéndolos bajo la responsabilidad de sus originarios , los propios orientales, dándoles además la posibilidad de acceder a ésos espacios de tierra a quiénes por motivos de escala económica no podrían aspirar a los mismos si no estuviera el estado involucrado y la legislación los respaldara.

Ni fácil ni a la ligera, y mucho menos por interés meramente particular, podemos discutir formas jurídicas o de interpretación, acerca de una ley o modificarla, si no estamos muy seguros de que ésos cambios traerán una mejora de lo que “ella” ha impuesto, y mucho menos en forma urgente .

Este preámbulo que encabeza las consideraciones que vendrán ya es suficiente mérito para no llegar a otros detalles en pro de su defensa , porque es el espíritu por el cual fué escrita, todo lo demás sólo serán puntos de vista o intereses particulares o situaciones creadas para un fin especial, ajeno al sentido de ” bien público ” que la embarga .

Pero enfoquémosnos en por qué, NO DESAFECTAR tierras del INC cambiando la ley , porque con ella estamos completos. Los pormenores y las dificultades que van apareciendo, las resuelve el Directorio del INC, también previsto , que con mayoría de cuatro votos en cinco (4/5) pueden resolver sobre desafectaciones como las que se plantea el gobierno actual hacer de forma general , y de un plumazo. Miles de hectáreas adquiridas por el pueblo uruguayo a través de décadas, podrían pasar a manos desconocidas, tan desconocidas como extranjeras. Cuál sería la opinión de quienes redactaron ésas líneas en 1948 si la vieran hoy en tratamiento urgente para contrariarlas .

Y si vamos a lo jurídico , claramente las formas de tenencia de tierra de la legislación ordinaria, no afecta la forma de tenencia de quiénes están afectados a una ley específica como lo es la 11029, ésta, protege y resguarda a quiénes quedan comprendidos en ella . Porque no fueron adquiridas bajo las formas que prevee la legislación ordinaria, sino una especial que es regla clara desde 1948. Por lo tanto no pueden saltar de una a otra sin un tratamiento especial y caso a caso , y de arranque, con baja probabilidad de sacarlas de la ley .