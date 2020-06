Defender las semillas, nuestros sistemas alimentarios locales y la biodiversidad agrìcola

El #díainternacionaldelassemillas alcanzó a más de 300 organizaciones y personas por todo el mundo que respalda la campaña. Organizaciones como SEARICE (Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment), Right to Food, GRAIN, Weleda Health and Pharmacy (SA), la Fundación Gaia (RU), Irish Seed Savers y la Alliance for Food Sovereignty in Africa compartieron fotos y la diversidad de las semillas originarias que están protegiendo. Con esta demostración de fuerza, las personas y las comunidades sembraron semillas de desafío en todos los rincones de la Tierra, celebrando la riqueza y la sabiduría de campesinas y campesinos, compartieron sus saberes de cómo cuidar las semillas, reivindicando estas semillas como regalos que no tienen precio, y como fuente vital para el sustento de la humanidad.