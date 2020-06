Mediterráneo: Xarq al-Ándalus, la gente de la tierra David Segarra

Quizás el punto menos conocido es que, a pesar de que las sociedades iberas, romanas, visigodas, judías, cristianas y musulmanas eran patriarcales, la nueva estructura social andalusí desarrolló cambios radicales. Así, se estableció que las mujeres tenían derecho a la propiedad, derecho a la educación e incluso derecho al divorcio. En el islam y en el judaísmo tradicional, la sexualidad no es considerada pecado, sino una fuente de baraka o energía bendita y sagrada. Por eso, uno de los motivos legales de divorcio, además del maltrato, podía ser que el marido no satisfacía el placer de la mujer. En el campo y la huerta, las mujeres y los hombres trabajaban codo con codo, puesto que la economía era de clan familiar y el sistema latifundista-esclavista hispanorromano se estaba deshaciendo. A pesar de los cambios, la organización social siguió siendo patriarcal. Sin embargo, cinco siglos después, la conquista católica aboliría, escandalizada, estos derechos. La invención de la figura de la bruja está ligada, en parte, a la existencia de mujeres rurales que se resistieron a las órdenes de la iglesia.

Ferran Esquilache explica que en las comunidades rurales andalusíes «los grandes terratenientes no existían» y «los pobres parece que tampoco, la diferencia entre los que más tierra poseían y los que menos tenían no era excesivamente grande». Por lo tanto, podemos entender que había un lejano estado y unas mínimas élites urbanas que poseían algunas tierras, pero que el territorio rural era mayoritariamente dominio y señorío del campesinado. Un hecho singular que los ejércitos católicos intentarían, y casi conseguirían, eliminar.

En pleno siglo xxi, conviene que nos preguntemos por qué no sabemos prácticamente nada de todo esto, por qué se habla tan poco sobre quiénes somos y de dónde venimos. Cómo es que no hay más películas, series y reportajes sobre el tema, por qué no se enseña en las escuelas. Aun así, la memoria de la gente de la tierra ha perdurado. Siglo a siglo, generación tras generación, el recuerdo nunca ha desaparecido del todo. Lo hemos escuchado en leyendas y cantos campesinos, en las crónicas de Bernat Capó, en las fábulas y versos recogido por Enric Valor y Josep Piera. En las músicas de Josep Gimeno el Botifarra, Ahmed Touzani, Al Mayurqa, Al Tall, Maria de Mar Bonet, Carles Dénia, Quico el Célio, Capella de Ministrers, Jordi Savall y L’ham de Foc. Porque la historia de la huerta de València es también la historia de las huertas de Lleida, Tortosa, Mallorca, Albarracín, Millares, Castelló, Segorbe, Alzira, Gandia, Xàtiva, Orihuela, Elche y Murcia. Y si tenemos pruebas científicas es gracias al coraje y la perseverancia de personas de la academia como Mikel de Epalza, Manuel Sanchis, Pierre Guichard, Thomas F. Glick, Dolors Bramon, Ana Labarta, Carmen Barceló, Josefina Veglison, Enric Guinot, Víctor Algarra, Manuel Ruzafa o Ferran Esquilache. Gracias a ellas, hoy sabemos un poco de lo que pasó. No solo lo sentimos con el corazón, sino también con el rigor de la ciencia. Pero sobre todo lo sabemos porque la civilización de la tierra sigue viva en nuestros pueblos, campos y sabores. Nuestras labradoras son sus herederas.