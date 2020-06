Mèxico: Así no, el Tren Maya no va, primero la Justicia!

Buenos días compañer@s, medios de comunicación y pueblo en general.

Reciban nuestros saludos combativos de parte de las mujeres y hombres de san Sebastián, Bachajon, adherentes a la Sexta Declaración.

Por este medio compartimos con ustedes el siguiente comunicado.

Agradecemos su apoyo en la difusión.

lasextaejidobachajon@gmail.com

Al pueblo de México y el Mundo

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la opinión pública.

Así no, el Tren Maya no va, primero la Justicia. Sr. Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador, libertad a los presos políticos de San Sebastián Bachajón y de México, justicia por la Masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, justicia por el asesinato de Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano, cumplimento de los Acuerdos de San Andrés han sido siempre nuestras demandas, No un Tren Maya que no solo despoja nuestras tierras y territorios sino hasta nuestra identidad de pueblos originarios que remata mercantilizando el nombre de nuestro nuestros antepasados llamando “Maya” un proyecto de infraestructura cuando ningún pueblo originario del sur sureste peticionò.

Como en los Estados Unidos-EE.UU que se extiende protesta en varias ciudades por el racismo y la discriminación derivado por el asesinato del afroamericano George Floyd del 25 de Mayo en Minneapolis; en México los pueblos indígenas seguimos resistiendo, denunciando y protestando contra el despojo y el exterminio orquestado por el gran capital hoy disfrazado en nombre de desarrollo llamado Tren Maya. Recordar que desde Yucatán hasta Chiapas muchos hermanos indígenas, tzotziles, tzeltales, choles y más, se han amparado en defensa de nuestra tierra y territorio que somos los pueblos originarios el verdadero rostro de México.

Para nosotros el proyecto de infraestructura Tren Maya es la continuidad de Plan Puebla Panamá (PPP) creado y propuesto durante la administración de Vicente Fox Quesada dirigido a los estados del Sur-Sureste de México (Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán) y los países centroamericanos(Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Porque hoy, es un conjunto de megaproyectos que se está imponiendo como son el Proyecto Integral Morelos, Plan del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sobre el Plan Puebla Panamá en su debido momento manifestamos nuestro rechazo porque sabemos que no trae desarrollo para nuestros pueblos y comunidades sino despojo y destrucción.

Porque, en el mismo contexto de megaproyectos, Juan Vázquez Guzmán asesinado el 24 de Abril de 2013 a manos de sicarios paramilitares protegidos durante el gobierno Manuel Velasco Cuello, lo asesinaron por organizar su pueblo tzeltal de ejido San Sebastián Bachajón en contra de la imposición de la establecimiento de una caseta de cobro en la entrada de las cascada de agua azul donde desde el año 2008 los ejidatarios de Ejido San Sebastián veníamos administrando, la imposición de megaproyectos en la zona cascadas de agua azul en el año 2008, un proyecto de destrucción denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP), la construcción de autopista San Cristóbal de Las Casas- Palenque y la construcción de parque eco turístico iniciado durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero mismo que continuó con la administración del Manuel Velasco Cuello del Partido Verde Ecologista de México hoy senador deL mismo partido, pero aliado incondicional del Presidente de la República López Obrador.

Por defender nuestra tierra y territorio, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón fuimos víctimas de represión policiaca y detenciones arbitrarias. Hasta la fecha siguen presos nuestros compañeros Santiago Moreno Pérez, Manuel Moreno Jiménez y Victorio Moreno Jiménez, de quienes se hizo conocimiento a la Secretaría de Gobernación hace más de dos meses.

El asesinato de Juan Vázquez Guzmán el 24 de abril de 2013 y el 21 de marzo de 2014 el asesinato de Juan Carlos Gómez Silvano se suman a la impunidad que se encuentra a la fecha el crimen de estado de lesa humanidad cometido en Acteal el 22 de Diciembre de 1997. Los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, no han encontrado Verdad, Justicia y reparación integral por el agravio cometido en contra de su persona; familiares de los victimas fallecidos, victimas sobrevivientes viven con secuelas que les dejo la masacre, lo huérfanos como Zenaida Pérez Luna, Roselia Pérez Luna, Ernestina Pérez Luna enfermas sobreviven y en abandono ante las instituciones de gobierno, aun cuando el Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración ha manifestado en nombre del estado mexicano que: “EL ESTADO MEXICANO ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS OCURRIDOS HACE 22 AÑOS POR LA MASACRE DE ACTEAL, CHIAPAS” / https://www.gob.mx/segob/prensa/el-estado-mexicano-asumira-la-responsabilidad-en-los-hechos-ocurridos-hace-22-anos-por-la-masacre-de-acteal-chiapas-alejandro-encinas?idiom=es hasta la fecha de hoy, la justicia no ha llegado en Acteal, ¿acaso no es una burla para el pueblo indígena de México que ya se realizó el banderazo de Tren Maya sabiendo que el proyecto de infraestructura empezó hace apenas un año, mientras que la exigencia de justicia por la masacre de Acteal se ha demandado desde hace más de 22 años?, ¿cuándo se dará el banderazo para investigar a ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y su cadena de mando como Emilio Chuayfett ex secretario de gobernación, Julio Cesar Ruiz Ferro ex gobernador de Chiapas, entro otros?, ¿cuándo se dará el banderazo para juzgar los asesinos de Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano?.

Ya no más criminalización a los que alzan la voz por luchar en defensa del territorio y la autonomía, ya no más amenazas y hostigamientos por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar.

La lucha por la justicia en México se ha venido exigiendo desde siglos, a través de humillación y exterminio, la exigencia de la justicia y el respeto a los pueblos originarios nos han excluido, perseguido, encarcelado, torturado, porque nosotros como de abajo no vendemos nuestra dignidad con migajas.

Sufrimos las conciencias de nuestra lucha, no importa cuánto, porque nuestra exigencia no quedara en el olvido, porque el imperio capitalista no nos representa, porque nuestra lucha no es beneficio personal, sino por nuestro pueblo, porque el poder de arriba solo decide a quien proteger.

Destacamos que nuestro rechazo al proyecto Tren Maya no solamente porque no participamos en su diseño y planeación sino porque no es la demanda histórica de los pueblos indígenas de México, la justicia por la Masacre de Acteal, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sigue pendientes. Además, que no se realizó un diálogo con los pueblos indígenas para conocer la verdadera necesidad que tenemos, la supuesta consulta realizado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas-INPI que realizó entre el 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2019, no fue con autoridades o instancias representativas de las comunidades y pueblos indígenas, por lo que podemos decir que no hubo una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada tal como lo establece el convenio 169 de la OIT.

Quede claro, no estamos en contra del desarrollo, pero no queremos que vengan a imponer un proyecto decidiendo sobre nuestras vidas y nuestro futuro dejando olvidado y abandonado las demandas históricas que tenemos los pueblos indígenas.

El concepto de desarrollo que el gran capital está imponiendo no respeta la visión de nuestros pueblos y comunidades, no es la forma de desarrollo que queremos y necesitamos los pueblos indígenas. El empleo que tanto presume que nos va sacar de la pobreza solo viene a profundizar más la discriminación, es claro que el trabajo que le van a dar a la gente indígena es el trabajo físico, de peón, ósea para el trabajo difícil porque el trabajo de supervisión, de planeación, de jefes lo destinan para el hombre adinerado, la clase media con privilegios. Entonces y como siempre, nosotros en el último escalón.

No somos FRENAA ni la oposición porque no buscamos conservar un privilegio, nosotros somos pueblos indígenas que exigimos un derecho.

Exigimos al Gobierno Federal respeto a las víctimas de violaciones a derechos humanos que somos miles en este país.

Exigimos al Presidente de la República que cumpla con la pacificación del país y la Justicia, Verdad y Reparación integral para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Por lo anterior expuesto, exigimos:

• No al Tren Maya

• Libertad a los presos políticos de San Sebastián Bachajón Santiago Moreno Pérez, Manuel Moreno Jiménez y Victorio Moreno Jiménez

• Verdad, Justicia y reparación integral a los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, caso 12.790 MÉXICO, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH.

• Justicia por el asesinato de Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano

En Chiapas. México. A los 4 días del Mes de Junio, 2020.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS Y NOSOTRAS.

La Sexta Ejido Bachajón, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Concejo de la organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” de Acteal

lasabejasdeacteal@gmail.com