Argentina, causa armada

Antes decía: unos años atrás. Ahora digo: unas décadas atrás…. A lo mejor la vejez es eso: pensar en décadas para atrás y en meses para adelante. Hace décadas me dijeron que cuando la policía quería llevarte, entraba a tu casa, tiraba un sobre de droga, lo encontraba y adentro. Te “plantaba” la evidencia. En esas décadas no se hablaba de “causas armadas”, pero lo eran.

La otra causa armada es la pandemia/epidemia. El Covid 19 existe, aunque no tiene cara, mal que le pese al bodrio publicitario de YPF, porque eso les pasa a los virus. Pero no es invisible. Lo que se quiere invisibilizar es la captura y utilización de la pandemia para una ingeniería de altísima concentración de capitalistas y absoluta dispersión de la clase trabajadora. La cuarentena es necesaria. Pero ha tenido desde el discurso inaugural de Berni, una captura estatal – policial – jurídica – empresarial de la pandemia, Es tan obvia a escala planetaria, que ignorarla ya es complicidad. Y el mal de muchos es el consuelo de cómplices.

A los 71 años no quiero que me cuiden. Me basta con que me informen, me ayuden optimizando mis recursos (por ejemplo de jubilación mínima a jubilación digna) decidan un impuesto y no aporte como prefiere llamarlo el banquero Heller, y no por única vez, sino por todas las veces y me ofrezcan opciones vitales. Yo puedo enseñar a respirar con la cabeza. En eso trabajo hace más de 45 años.

Pero insisto: no me cuiden. Nunca voté eso. A mí solo me cuidan mis compañeras y compañeros, militantes y combativos.