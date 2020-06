Argentina: Postales

Hernán “Tiki” Gómez tenía veinte años y el 13 de mayo decidió matarse en su pieza del barrio Parque Casas, en el norte rosarino. Sus amigos, entonces, decidieron despedirlo tirando al aire con pistolas nueve milímetros. Lo filmaron y ocho de ellos fueron detenidos. Es un rito que se ha difundido en los últimos quince años. La cotidianeidad de las armas es llamativa. La impunidad del contrabando de armas merece un estudio profundo que todavía no parece haberse hecho no solamente en el Gran Rosario, sino también en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Tucumán, por citar las más grandes aglomeraciones urbanas. Las armas forman parte de los principios, desarrollos y finales de las existencias de muchas pibas y muchos pibes. Pero más allá de la cultura fetichista, los que manejan el negocio de esas armas saben que compraron una tranquilidad que les permite proyectar sus ganancias a futuro. Esas postales que reaparecen en el reinicio del segundo tiempo de 2020 vienen acunándose hace décadas.

-El ruido de la metra fue atronador. Fue como a las 18 y no resultó más grave porque hay mucha gente guardada por la cuarentena. Si no hubiera sido una masacre. Los de «Peladito» vinieron a tirar en moto y acá los estaban esperando con una metra. Primero les tiraron por Lamadrid y después los persiguieron por Alice hacia el Parque del Mercado (calle Sánchez de Thompson)… Esto arrancó con una venganza de «Peladito» contra Alan, un ex tira tiros de Alexis Caminos; pero ahora es contra Alan y todos en el barrio Municipal – dijo una vecina.

-Ese es un patrullero que cuida a los narcos (una custodia ordenada para proteger a una familia en el marco de una disputa barrial) y cuando vos vas y le pedís ayuda los agentes te dicen que no pueden hacer nada porque no se deben mover de ahí. El martes a la hora de la balacera no estaban…Al final cuando los Romero estaban afuera (no estaban presos) nadie se atrevía a cagar a tiros el barrio así – dijo una señora.