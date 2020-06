Argentina: ¿Quiénes son los hijos del Poder que violaron a la adolescente de 16 años?

TOMÁS SORIANO: nacido y crecido en Gaiman. Residía en Miami hasta el 2.019 donde manejaba la compañía Patagonian Sea. No podrá salir del país sin que se lo permita el juez, por lo que no podrá renovar la visa de trabajo que lo habilitaba a vivir en los Estados Unidos. Es hijo de Gonzalo Soriano, un poderoso empresario de la pesca. Tomás Soriano era menor en el momento de los hechos.

Joaquín Pérez es el único que no quedó imputado ya que colaboró con las autoridades desde un rol de arrepentido. Su papel en la presunta violación habría sido de coparticipación sin intervención: de testigo del hecho. Es decir, vió todo, pero al parecer no presentó diagnóstico y evolución de “desahogo sexual” en esa circunstancia.

La próxima instancia le corresponde al juez de garantías del caso Marcelo Nieto di Biase, podrá homologar o no el acuerdo para que tenga validez. Rechazarlo, se observaría como infrecuente en el sistema penal argentino dado que el mismo no sólo fue hecho entre el fiscal y los defensores de los tres acusados, cuenta también con la aceptación de la víctima, algo requerido por ley.

En nombre de “saciar el instinto” hoy considerado “desahogo sexual doloso” por el MPF de Chubut nos remitimos a la prehistoria en la que el hombre varón como tal es representado como un salvaje capaz de agruparse con otros de su misma especie pero incapaz de razonar sobre sus actos. Manada? No. Machos violentos amparados no sólo en las entrañas del patriarcado y el poder judicial, sino también en sus privilegios de clase que hasta ayer resultaron impunes habiendo actuado y violentado cuerpos y subjetividades de otras personas. La víctima y valiente sobreviviente en este caso es una, pero las afectadas somos todas las mujeres.

En palabras simples, el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer una ataque sexual, que se trata de un delito, y consciente de ellos avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta. Eso es dolo. Por eso, en el contexto de una exposición, el uso de la frase «desahogo sexual doloso», resume lo que escribimos en varios renglones al comienzo de este párrafo, fundamentalmente si se hubiera utilizado en el contexto de audiencias o escritos reservados a los que solo debieran acceder profesionales del derecho que conocen el alcance el término dolo. En las audiencias orales y públicas, la Fiscalía en particular y los operadores del sistema penal en general, procuran en sus planteos y resoluciones, aclarar los términos legales para que se comprendan por quienes no son abogados.

Sin embargo, esta fallida impunidad puesta en escena casualmente en un momento en que se repudian los femicidios y se alientan las violencias contra las mujeres en general y contra las más vulnerables en particular, no pasará desapercibida tampoco la vomitiva frase del Dr. Fernando Rivarola. Sencillamente porque esas palabras encarnan todas las violencias que las mujeres no estamos dispuestas a no ver y escuchar.