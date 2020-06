La relación entre la protección de la biodiversidad y la prevención de pandemias

Existe bastante consenso científico entorno al papel de la biodiversidad y de unos ecosistemas funcionales en la prevención de pandemias. Este efecto protector se debe a distintos factores, como son el control poblacional de los vectores por parte de sus depredadores o de otras especies que compiten por los mismos recursos (3) o la dilución del virus entre distintas especies, ya que al no ser muchas aptas para infectar a humanos, queda frenada la transmisión del virus (4). Es decir, en un ecosistema sano y con distintas especies, se generan una gran cantidad de interacciones entre ellas, lo que facilita que unas se controlen a otras. De hecho, hasta los murciélagos, tan desdeñados últimamente al ser acusados de la propagación del virus (lo cual aparentemente no tiene base científica (5)) tienen un papel importante en este efecto protector, observándose una correlación entre el descenso de sus poblaciones y el aumento de enfermedades zoonóticas, debido a que su alimentación está basada en la mayoría de los casos en los animales que actúan como vectores de distintas enfermedades (6). Esto mismo se demostró con el control de la enfermedad del Virus del Oeste del Nilo, donde se observó que la diversidad de aves actuaba reduciendo la incidencia de la enfermedad en los seres humanos (7).

La pérdida de hábitat, los cambios de uso del suelo, el cambio climático o la contaminación, están detrás de un proceso que desde hace años ha superado los límites de seguridad para la especie humana (9). No nos cansamos de decirlo: este tipo de situaciones, igual que ocurre con los devastadores efectos del cambio climático, sabíamos desde hace muchos años que pasarían (o empeorarían). La ciencia nos lleva advirtiendo mucho tiempo. De hecho, las propias enfermedades infecciosas transmitidas por animales están altamente relacionadas con los cambios en el medio ambiente (10). Las zoonosis no son nuevas. Sin embargo, la transformación del medio nos lleva a un riesgo cada vez más alto de que ocurran.

