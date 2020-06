Uruguay: Centenario de Luisa Cuesta

Luisa Cuesta con Mercedes Filippini, en Maastricht, Holanda, 1985 / Foto: Luis Delgado

Cuando el voto verde no logró derogar la ley de caducidad, el impacto en Madres y Familiares fue profundo: un golpe directo al alma. Desde fines de 1986 hasta abril de 1989, las energías de la organización habían estado puestas en ese objetivo, que llevó a sus integrantes a atravesar un camino tan cargado de esperanza como de obstáculos. Los apoyos políticos a la causa fueron irregulares y controversiales –incluso dentro del Frente Amplio–; las madres, que golpearon puertas en cada ciudad y localidad del país, recibieron muchas veces respuestas condenatorias, porque sus hijos “algo habrían hecho” que motivara su desaparición; la Corte Electoral demoró un año en validar las firmas recolectadas; desde la campaña amarilla se instaló el miedo; el gobierno y los grandes medios censuraron el famoso spot de Sara Méndez; etcétera. El dolor por la derrota, el cansancio y la pregunta “¿qué más podemos hacer?” pusieron en duda la continuidad de Madres y Familiares como núcleo de lucha por la verdad y la justicia. En aquel otoño, muchos integrantes se fueron para no volver, otros necesitaron alejarse un tiempo para recomponerse, y algunas pocas madres se quedaron sin dudarlo. Si bien eran cuatro, se autodenominaban “las tres mosqueteras”.

Otra de las “mosqueteras” fue Amalia González. Se conocieron con Luisa en 1984, en Buenos Aires, durante un congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, cuando Amalia integraba el grupo de Familiares de Desaparecidos en Uruguay y Luisa, la Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos. Alguien las presentó, y, en una circunstancia que se repetiría decenas de veces entre los familiares de desaparecidos en América Latina, se dieron cuenta de que si bien entre ellas no se conocían, cada una había conocido al hijo de la otra en sus casas, ya que los jóvenes habían sido amigos y compañeros de militancia. Para Luisa, el abrazo con Amalia representó “la única vez que se me rompió la coraza de no llorar”. Se ha dicho y escrito ya: las madres se habían prometido nunca llorar, para no mostrar debilidad ante la burla e insensibilidad de quienes podían tener información sobre sus hijos ausentes.

Pero ¿de dónde emergía la fortaleza para la búsqueda?, o ¿dónde encontrarla cuando los esfuerzos eran en vano y hasta humillantes? En el libro, Luisa recordaba un par de encuentros, ya exiliada en Argentina, con finales fallidos: el primero fue con Zelmar Michelini, quien tenía el contacto de un militar dispuesto a dar información a cambio de un pago. Tras juntar el dinero y reencontrarse con Zelmar, la noticia fue que el militar se había arrepentido y no abriría la boca. El segundo fue un encuentro con un capellán que ejercía en alguna dependencia de las Fuerzas Armadas Argentinas y que, en teoría, conocía el destino de los detenidos políticos en Buenos Aires. Luisa le contó que su hijo había desaparecido hacía ocho meses. “Eso no pasa en mi país, vaya a buscarlo al suyo…”, fue la respuesta. Nebio, el hijo de Luisa, fue detenido junto con su amigo de la infancia Winston, en febrero de 1976, mientras tomaban una cerveza en el bar Tala, cerca de la estación Belgrano C, en Capital Federal. Algunos testimonios no verificados han sugerido que hasta el año siguiente estuvo en Campo de Mayo. Desde entonces, la cantidad de información se ha acercado a nada. Luisa nunca bajó los brazos, hasta su muerte arrastró la idea de que Nebio podía aparecer, pero una situación le enseñó que, por pertenecer a un colectivo de tal horizontalidad en causa y estructura, debía abrazar la búsqueda del resto de los familiares como si fueran propios. En las manifestaciones, al principio era habitual que cada cual tomara el cartel con la foto de su familiar. Un día, Luisa no encontró el de Nebio, así que tomó otro. Alguien le avisó que una muchacha, bastante más joven que ella, tenía el de su hijo. Se le acercó, le preguntó si se lo podía cambiar, ya que era la madre. La muchacha se lo dio, claro, pero le dijo: “Nebio era mi amigo”. Luisa quedó helada, le dio pudor devolvérselo, pero fue el día que más le incomodó llevarlo en mano. Su conclusión fue que, si bien ella era la madre, había más gente que lo conocía y lo quería. Desde entonces, agarró cualquier cartel y, como recuerda Oscar Urtasun, quedaba contenta cuando veía a alguien sostener el de su hijo.