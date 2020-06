Argentina: Arte y resistencias al extractivismo. Lenguajes para defender y reinventar lo común

Gabriela Merlinsky* y Paula Serafini**

El punto más interesante del debate actual sobre los comunes se relaciona con las prácticas que apuntan a la construcción de una razón política alternativa no limitada a la resistencia defensiva al poder, sino capaz de proponer y de producir nuevas ideas y nuevas reglas para mejorar la calidad de vida de organismos humanos y no humanos (Laval y Dardot, 2015). Puesto que el arte es una herramienta capaz de transformar subjetividades colectivas, nuestro argumento central es que las prácticas artísticas de resistencia al extractivismo aportan nuevos sentidos para pensar razones políticas alternativas sobre lo común.

