Argentina: La deforestación durante la pandemia

La deforestación de Argentina durante la pandemia y una promesa de resistencia indígena: “Pondremos nuestro cuerpo para frenarla”

Las provincias más afectadas son Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco, todas en el norte argentino. “El problema no es de ahora, es de siempre”, señala Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización no gubernamental. “Es una actividad destructiva, que no da grandes riquezas a las regiones. Los beneficios económicos no quedan en la zona impactada”, acota.