Sirio López Velasco: Una visión ecomunitarista desde América Latina

Sirio López Velasco: Empecé a trabajar sistemáticamente la Filosofía Latinoamericana en perspectiva de Liberación a principios de los años 80, cuando cursaba, como refugiado político, el principio del Doctorado en Filosofía, en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ello ocurrió en el contexto de las labores del Seminario de Filosofía Latinoamericana que entonces fundamos con un puñado de colegas en esa casa de estudios creada en 1425. De ese Seminario surgió un libro colectivo, en el que apareció mi primera publicación estrictamente filosófica. Posteriormente, en 1986, cuando ya ejercía la docencia en el Posgrado en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, Brasil, fundé allí con algunos alumnos el Centro de Estudios de Filosofía Latinoamericana, y a partir de él, la revista “Libertação-Liberación”, de la que salieron sólo tres números (dos de ellos bajo mi responsabilidad), por la sencilla razón de que mi trabajo dedicado a la Filosofía de la Liberación me valió la expulsión de esa Universidad a mediados de 1988. Pero en ese ínterin ya había divulgado en Congresos (incluyendo uno Mundial Extraordinario de Filosofía, realizado en Córdoba, Argentina) algunos trabajos y había publicado algunos de los mismos. Enrique Dussel, a quien había conocido en Brasil en 1986, me propuso que desarrollara la Filosofía del Lenguaje de la Filosofía de la Liberación. Esa labor me llevó en 1988 al Congreso Mundial de Filosofía realizado en Brighton, Inglaterra, donde le dije a Dussel que su Filosofía de la Liberación no tenía fundamentos lógico-lingüísticos para quien no aceptase (como yo, en mi condición de ateo) los presupuestos teológicos judeocristianos que directamente o indirectamente (por ejemplo, a través del filosofar de Levinas), le daban sentido. Y así me dediqué a desarrollar una Filosofía de la Liberación propia, cuyo fundamento sería una Ética deducida enteramente de la gramática profunda del lenguaje que todos hablamos. Los esbozos de esa empresa aparecieron en mi primer libro, publicado en 1991 en Brasil e intitulado “ Reflexões sobre a Filosofia da Libertação” (que tiene algunos capítulos en español). La tarea de ir completando mi Filosofía sigue ocupándome hasta hoy, en una trayectoria jalonada por una veintena de libros y en la que mi propuesta filosófica se encuadra en un término: Ecomunitarismo. Lo desarrollé ejerciendo la docencia, de 1989 a 2019, cuando me jubilé, en la Universidad Federal de Río Grande, donde ayudé a fundar y trabajé en la Maestría y Doctorado en Educación Ambiental.