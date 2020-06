Chile: Pescadores artesanales retoman movilizaciones

Me percaté que se encontraba también presente en el lugar Manuel Pérez, ex dirigente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Portales, por lo que aproveché de consultarle por una situación muy delicada que sucedió a principios del mes de marzo, cuando los pescadores de la caleta actuaron violentamente en contra de un grupo de estudiantes que intentaban levantar una barricada en Avenida España.

“Si, obviamente que tiene que haber un mea culpa. No hay ninguna excusa para que el pueblo pelee contra el pueblo, nada que justifique eso. Entonces obviamente pedimos disculpas a los estudiantes y a los familiares. Nuestro Sindicato actuó de una manera que no corresponde.

Esta es mi opinión propia, personal. No teníamos que haber actuado así de esa manera, tenía que haber sido con diálogo, independientemente de cómo hubieran estado actuando los estudiantes ese día, en lo cual yo no estuve presente ese día, pero no me hago un lado de la culpa, porque yo soy parte de este Sindicato, y si cometió la culpa el Sindicato yo también me cargo esa culpa.”