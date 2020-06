Argentina: Covid 1984 (segunda parte)

A mediados del siglo IX los experimentos sobre electricidad se desarrollaron. Ese fue el origen. Uno de los destinos fue el uso de la picana eléctrica. No creo que nadie pueda echarle la culpa al investigador Maxwell. Al momento de sugerir el modelo de núcleo protón-neutrón, en 1932, Heisenberg sugirió también la existencia de un campo de fuerza que unía los protones, por medio de la existencia efímera de una partícula. No creo que nadie pueda culpar al físico nuclear del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Bautizado como Proyecto Manhattan. O sea: no me interesa de donde viene el virus causante de la pandemia.