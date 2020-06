Bolivia: tres pastorcitos y el hombre araña

Pastoreando ovejas en Chayanta. Los tres bolivianitos no alcanzan con sus ojos las inmensidades rurales de Potosí. Pero sueñan con poner patas arriba un mundo que siempre los condena al abajo. Y tan abajo y tan chiquitos son que el mundo se les resiste. Entonces el sueño incluye poderes, superheroicidades, caminar por paredes y techos, volar si fuera posible. Spiderman –así, en ese inglés tan ajeno- puede hacerlo. Entonces había que buscar una araña compañera que los picara para criar pies adherentes y disparar telarañas cuando el enemigo aceche. Y la encontraron entre las piedras.

Y ellos, a sus 12, 10 y 8 años, sintieron que por fin podrían dar vuelta el mundo como una media. Caminarle las paredes y los techos, rodearlo de telaraña, hacerlo una pelota y jugar con él como se juega con ellos todo el tiempo, diminutas fichas en un teg perverso donde siempre pierden los frágiles, los morenos, los apilados en los vertederos globales. Quién no sueña con ser Spiderman. Quién no quiere armar otra vida con bloquis o con legos desquiciados, que no respeten en lo más mínimo las instrucciones sistémicas. Un mundo donde los niños, de una vez por todas, pongan las cosas en su lugar.