Chile: Luis Alberto Chihuailaf, gran luchador de toda la vida, mirista, mapuche, profesor, murió en París.

No conocía al compañero, y encontré esto, que me hace respetarlo y lamentar mucho su partida. Adriana

C.- Que Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, profesor primario y dirigente campesino vinculado al Consejo Comunal Campesino de Cunco, que trabajaba por el derecho a la tierra del pueblo Mapuche y de los inquilinos de la zona, y responsable de la campaña de alfabetización campesina de la región, fue detenido por primera vez el día 13 o 14 de septiembre de 1973, por una patrulla de Carabineros de la Tenencia de Cunco, junto a su hermano Darwin Chihuailaf Arriagada, lugar al que son llevados y en el que se encontraban detenidas otras personas, dirigentes comunistas y campesinos, permaneciendo en ésta hasta el día 17 de septiembre de 1973.

D.- Que el día 17 de septiembre de 1973, en horas de la tarde, es sacado del calabozo para ser interrogado por un militar. Durante el interrogatorio se le preguntó por armas, se le exhibieron fotografías y se le preguntó por el médico de Cunco. Este interrogatorio no fue violento.

E.- Que en la tarde del día antes señalado es llevado hasta el regimiento Tucapel de Temuco, lugar en el cual es dejado en una celda donde había aproximadamente treinta personas. Alrededor de las veintidós horas es llevado a otra celda en la cual se encontraba otra persona recostada en una banqueta, a la que conocía y cuyo nombre era Ambrosio Badilla Vassey (DD.DD), el que se encontraba en muy mal estado y quien le advierte sobre las torturas a las que sería sometido. De esta celda es sacado con sus ojos vendados para ser interrogado. Le hacen caminar durante un rato prolongado y a empujones y puntapiés le indican hacia donde debía dirigirse. Lo ingresan a una pieza, lo sientan en una silla, le amarran sus manos, los pies y le aplican electricidad en todo el cuerpo, fundamentalmente en las articulaciones, muñecas, tobillos y en las sienes. Este procedimiento se repitió en más de una ocasión; luego es puesto sobre una cama metálica y para que no gritara o se mordiera le ponen un guante de cuero en su boca. En algún momento se le corre la venda de sus ojos y puede ver a dos militares jóvenes entre los que lo estaban apremiando de esta forma.

H.- Que agrega que no recuerda cuanto tiempo duró esta sesión de tortura, pero que hubo varias secuencias, recordando que lo llevaban al baño de la tenencia y luego lo volvían a sacar para interrogarlo, añadiendo que se oían gritos de los torturados en la tenencia, esencialmente de hombres, y gritos y discusiones por parte de los militares. Estima que aquella noche fue interrogado unas cinco veces.

I.- Que dos días después de lo señalado precedentemente, lo vuelven a subir a un helicóptero y es llevado a la comunidad indígena de origen de sus padres, ubicada en el sector de Quechurehue de la comuna de Cunco; entretanto, su padre había sido detenido; una patrulla militar lo baja del helicóptero y le preguntan nuevamente acerca de donde estaban las armas, lo cual él desconocía puesto que no conocía el paradero de dichas armas; le dan una pala, y ante la mirada desesperada de sus padres, es obligado a excavar cerca de la casa paterna, mientras es sometido a golpes, patadas y gritos. Es amenazado de que sería enterrado en los mismos agujeros que excavaba, al mismo tiempo de que disparaban cerca de él con las ametralladoras; a metros del lugar de las excavaciones había un árbol al cual es amarrado y sometido a un simulacro de fusilamiento frente a sus progenitores; recuerda que un perro de la casa lo reconoció, se le acercó, y un militar al ver a este perro le dispara en el vientre, debido a lo cual se le salieron las vísceras, no obstante lo cual queda vivo procediendo el militar a dispararle nuevamente para matarlo de modo definitivo.

J.- Que más tarde y en un estado físico en el que casi no podía caminar, llega un camión con una patrulla militar a buscarlos y es llevado nuevamente a la ciudad de Cunco. Durante el viaje de unos 45 minutos, y mientras se encontraba botado en el suelo de la carrocería del mismo, quienes lo vigilaban lo fueron pisoteando. Llegados a Cunco lo llevan al gimnasio de la iglesia donde estaba instalada la jefatura del ejército. Aquí es reconocido por un sacerdote de nombre Leo, quien ejerce como Superior en la Iglesia Católica de Cunco, quien discute con uno de los responsables del ejército, que a su vez era miembro de la Policía de Investigaciones de Chile, y a quien conocía, puesto que era de la ciudad de Cunco, el cual también era conocido de la víctima, puesto que habían sido compañeros en la escuela primaria en ésta ciudad, de que no podían tratarlo de esa forma. Éste responsable (detective), ante la insistencia del Padre Leo, accedió a dejarlo partir, dándole cinco minutos para dejar el lugar, diciéndole: «mándate a cambiar de aquí. Desaparece». En virtud de esto, se refugia en la casa de una familia amiga, para luego ir al sector de Quechurehue, en la zona rural de Cunco.

K.- Que a los tres días de sucedido esto llega, al sector rural donde estaba en la casa de sus padres, su esposa a buscarlo en un taxi. Logra esconderse en Temuco, tiempo en el cual se recupera físicamente de los apremios sufridos, yéndose una semana más tarde a Santiago. En ésta ciudad se refugia en la embajada de Francia, puesto que la vida en Chile se había vuelto imposible para él y no disponía de seguridad mínima para quedarse en el país, saliendo definitivamente hacia Francia en febrero de 1974.

L.- Que no obstante el conocimiento del delito por parte del responsable del grupo de militares, que a su vez era miembro de la Policía de Investigaciones de Chile, respecto de lo sucedido con Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, en su calidad de funcionario público no impidió de forma alguna que se cometieran los hechos contra la víctima y ha ocultado permanentemente todo antecedente sobre los hechos ocurridos, así además, no denunció ni informó a la superioridad militar ni a otra autoridad del ilícito, ni consta que se haya efectuado una investigación, ni la existencia de un registro como consecuencia de la comisión de este hecho.