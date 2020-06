Argentina: Declaraciòn del Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud  

No necesitamos a Sherlock Holmes para saber quiénes se entrenan, por acción y por omisión, como la jauría que se llevó sin más la vida de este usuario de nuestra salud pública. Desde hace muchos años, el manicomio funciona como campo de exterminio de todas las formas de salud: física, mental y social. Lugares donde la vida menos se parece a la vida, y ello no precisamente debido a ninguna ‘anomalía psicopatológica’. Y no se trata aquí sólo de la realidad del encierro y sus consecuencias, aquellas que hoy mejor podríamos calibrar como sociedad a partir de nuestras propias vivencias, con el aislamiento que venimos atravesando.

Resulta imposible omitir que hace apenas siete años el gobierno de la Ciudad –de mismo signo que el actual– envió a reprimir ferozmente a usuaries, trabajadorxs de la salud, sindicalistas, periodistas, legisladorxs, y a quienes se interpusieran ante las topadoras y barreras policiales con las que ingresaron, con el propósito de arrasar el edificio de un taller que estaba amparado por la Justicia. Los espurios negociados inmobiliarios reclamaban buena parte de los terrenos del Borda, multiplicando el avasallamiento en la marchita vida de quienes manotean algo de salud en estos dispositivos propiamente medievales. Ingresaron con armas por una puerta lateral y antes de que el día alumbre: fue una invasión completamente planificada, a un hospital que todxs sabemos que debería funcionar para curar. Ante el popular desacuerdo y la resistencia ofrecida, la Policía Metropolitana comenzó a hacer eso que tan bien sabe: cumplir órdenes y disparar.