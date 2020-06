Argentina_AMADH: La prostitución no es destino

¡No en nuestro nombre!

Comunicado de mujeres y travestis abolicionistas en prostitución de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH).

Somos mujeres y travestis organizadas, hemos pasado años en situación de prostitución y muchas seguimos allí, en las calles, sobreviviendo. Pertenecemos a la Asociación de MujeresArgentinas por los Derechos Humanos (AMADH), conformada por personas en prostitución y sobrevivientes de prostitución, trata de personas y explotación sexual. Muchas venimos luchando desde los años noventa, somos algunas de las fundadoras de AMMAR, espacio del que nos fuimospor resistirnos la imposición del trabajo sexual, al vernos expulsadas por los aprietes sindicales.En veinte años, hemos encontrado en el abolicionismo feminista una posición integral para luchar contra la represión policial y la vulneración de derechos. A tal punto que nos ha servido como herramienta para luchar contra la represión policial: logramos derogar uno de los códigos contravencionales que nos persiguen en las calles (eliminamos el art 68 en Pcia de Bs.As, entre tantos que faltan).

La institución de la prostitución nos atraviesa parte del continuo de violencias enmarcadas en a quienes estamos en una situación diaria, como la pobreza y el racismo estructural.

Además de nuestra participación activa e ininterrumpida en el movimiento feminista y LGTBIQ, tenemos el orgullo de sostener espacios de escolarización, de formación de oficios, de atención psicológica y social donde buscamos brindar información, asesoramiento y contención a todas las personas que estén en prostitución y lo requieran, se nombren como se nombren. También, hacemos promoción de la salud. Con más esfuerzo damos charlas, notas o incluso escribimos libros.

Hasta el momento, hemos logrado algunas articulaciones con el Estado, luego de años de trabajo y a fuerza de insistir, logramos que el Programa ex “Ellas Hacen”, luego “Hacemos Futuro” y ahora “Potenciar Trabajo”, incorpore a algunas mujeres, trans y travestis en prostitución. Si bien no se trató de la institucionalización de una política pública para nuestro sector, es un avance que el Ministerio empiece a comprender que una gran cantidad de mujeres, trans y travestis están en prostitución como consecuencia de la más absoluta exclusión del mercado laboral y la falta de oportunidades. Porque no se trata, solamente, de crear accesibilidad a las compañeras que requieren ingresar a un programa social, sino de acompañar cada situación particular desde una perspectiva integral a largo plazo (el estado de saludpsicofísica, la situación habitacional, el acceso a la educación, entre otras variables).

Luego de 25 años de estar organizadas como sobrevivientes del sistema prostituyente, insistimos con nuestra histórica demanda de políticas públicas para quienes aún se encuentran sobreviviendo de prostitución. Al Estado, le exigimos políticas comprometidas, de reparación y oportunidades.

Comprendemos que la forma de nombrarnos (trabajadoras sexuales/personas en prostitución) nos distrae de la urgencia que es el acceso a derechos para todas. No queremos ser nuevamente las excluidas, las postergadas, las que no tenemos solución. Tal como dice el Presidente, “hay que empezar por los últimos”, pues bien, las últimas de la fila siempre fuimos las mujeres, travestis ytrans en prostitución.

En las últimas semanas se ha avanzado en la configuración de un formulario para registrar el trabajo de la economía popular, y nos hemos anoticiado que en él se ha incorporado la figura de “trabajo sexual”, perspectiva que respetamos pero no compartimos ya que solo responde a aquellas organizaciones que así eligen posicionarse, mientras que desconoce nuestros reclamos. Además, hemos recibido serias descalificaciones sobre nuestra supuesta participación en la cancelación de este formulario que, justamente por no haber sido participadas, nos excede por completo. Pero igual se nos asoció con Gustavo Vera, alguien que ya hemos repudiado en otras oportunidades por su concepción prohibicionista, racista y moralista de la prostitución. Parece un mal chiste. A nosotras nadie nos consultó nada, nadie pensó que podía ser un tema que nos convocara pero, por supuesto, no les tiembla el pulso para acusarnos.

A las agresiones respondemos con nuestra historia militante de base: no somos yuta, no somos anti-derechos, ni anti sexo, y no tenemos ni una pizca del poder que poseen otras organizaciones que priorizan la reglamentación de la prostitución.

Reglamentar para nosotras es naturalizar nuestra situación de vulneración de derechos. No contempla la reparación de derechos de quienes estamos intentando salir del sistema prostituyente. Nuestras voces también valen.Ante la imposición de una reglamentación de nuestra situación de vulneración, decimos:

– Que se efectivicen políticas públicas integrales de restitución de derechos paralas mujeres, trans, travestis y demás personas en prostitución, a fin de posibilitar el derecho a trabajo genuino, a la vivienda, a la educación y a la salud sin discriminación y el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales, previendo en el presupuesto nacional los recursos necesarios a tal fin, además de otras fuentes de financiamiento.

–Alternativas laborales: que se planifiquencupos laborales en el Estado para sobrevivientes y personas en prostitución y se legisle, articule e implemente el cupo laboral travesti-trans “Diana Sacayán” en todo el territorio nacional.

– Dispositivos accesibles para detener losdesalojos (fundamentalmente en hoteles,pensiones e inquilinatos) y subsidios habitacionales, con programas sociales de acompañamiento económico de emergencia.

– Derogación de todos los códigoscontravencionales que aún persiguen la prostitución en distintas provincias del país, tomando como antecedente el que las abolicionistas desde las bases logramos eliminar.

– Dispositivos de recepción de denuncias deviolencia institucional específicos parapersonas en prostitución (detenciones policiales arbitrarias, extorsiones, golpizas, violencia sexual dentro de los calabozos, entre otras formas de violencia policial que conocemos en carne propia).

– Distribución de medicamentos, elementos de higiene y mercadería de primera necesidad a las sobrevivientes y personas en prostitución, acompañados de un subsidioeconómico que nos garantice la subsistenciapara atender la emergencia de la pandemia.

– Cumplimiento cabal con la implementación de la Ley Nacional 26.842 contra la Trata dePersonas, especialmente en lo referido alacompañamiento integral de las personas “rescatadas” de las redes de trata para la explotación sexual que, en muchos casos, se ven forzadas a volver a la prostitución porque el Estado vuelve a abandonarlas.

– Para una sexualidad libre y sin discriminación: fortalecimiento de la Educación Sexual Integral y legalización del aborto seguro y gratuito, dentro y fuera del hospital.

– Tratamiento y aprobación del proyecto de Ley “Programa integral de protección yasistencia a las personas en prostitución”,presentado por la diputada del FPV Mónica Macha y la organización Furia Trava.

Nuestras demandas responden a la necesidad de que el Estado genere políticas específicas a corto y mediano plazo para crear alternativas y que la prostitución deje de ser un destino obligado para las mujeres, trans y travestis racializadas y pobres.

#Noennuestronombre

#Restitucióndederechos

#Nuestroscuerposnosereglamentan

#Alternativaslaborales

#Laprostituciónnoesdestino

#Cupolaboraltravestitransanivelnacional

Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH).

https://mujeresporlosderechoshumanos.wordpress.com/



Nuestros cuerpos no se reglamentan: Relatos de organización y lucha desde la prostitución es el libro en el que contamos nuestras luchas y la historia de nuestra orgaización

