Chile: Entrevista a Leonor Olate, médica Brigada Cruz Negra

En las últimas semanas has dado cuenta de una persecución por parte de ciert@s sujet@s y grup@s a través de redes sociales, ¿cuáles son los detalles de la situación?

Un amigo me mandó la foto de un pantallazo de un grupo que se llamaba «No a la doctrina comunista en mi país», y aparecía una mujer llamada Erika, no recuerdo su apellido, que se definía como animalista. Entre otras tantas publicaciones sobre otras personas, respecto a mi publicaron mi fotografía, y se hacía un relato sobre mi. Cuando vi esto como que me fui un poco a negro, en el sentido del temor que te puede generan, el impacto, así que fue poco lo que hice, más allá de difundir la imagen y pedirle a compañeras y compañeros que averiguaran más, y ellos identificaron que el perfil era real.