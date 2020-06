Iniciativa Mesoamerica de Defensoras ante la violencia, el saqueo extractivista y una profunda desigualdad

Lo que pasa en El Salvador no es una situación aislada.. En, el Gobierno decretó la suspensión de derechos y garantías constitucionales, incluida la libertad de expresión y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ense decretó el “cierre total” del país y se impuso el estado de sitio en comunidades especialmente activas en la lucha contra el extractivismo. En, si bien el Gobierno Federal no ha tenido un enfoque represivo, muchas autoridades locales están aplicando medidas represivas. En, la persecución política no cesa y el Gobierno reprime a quienes contradigan la visión negacionista de la pandemia que ha sostenido desde un inicio.