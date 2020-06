Nicaragua: Tierras deforestadas y robadas

La carne nicaragüense, pastada en tierras deforestadas y robadas, alimenta la demanda mundial

Por Mario Rautner, Sandra Cuffe

Eduardo Solano no dijo mucho en el camino a casa. Compró algunas naranjas de un vendedor de frutas en un muelle improvisado en Bluefields, la capital de la Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua, y se instaló para el viaje en barco de tres horas que lo llevaría a su casa de Tiktik Kaanu, un indígena Rama. comunidad que lidera.

Los otros pasajeros se dirigían más allá de Tiktik Kaanu a un asentamiento ilegal donde nicaragüenses no indígenas han invadido tierras comunales indígenas, despejado el bosque y traído ganado para pastar. Viajando a través del territorio indígena, el bote se deslizó a través de altos manglares y extensiones de bosque que bordean el río Kukra, donde las tortugas, garzas y mariposas morfo azules proporcionaron destellos de color contra las paredes de color verde. Aquí y allá, el bosque daba paso a claros y pastos a lo largo de la orilla del río.

“Nuestras tierras están reducidas”, dijo Solano después de desembarcar y caminar el resto del camino a casa. “Vienen con la idea de destruir el bosque. No es como nosotros Rama, lo protegemos. Pero vienen cortando árboles, sembrando pastos y luego trayendo ganado ”.

Tiktik Kaanu es una de las nueve comunidades, seis indígenas Rama y tres afrodescendientes Kriol, que gobiernan las tierras comunales de Rama-Kriol. Después de años de lucha y presión internacional, el gobierno nicaragüense otorgó un título de propiedad colectiva hace poco más de una década, cubriendo más de 4.400 kilómetros cuadrados (1.700 millas cuadradas) de tierra y casi la misma cantidad de mar. Pero los pasos posteriores para garantizar los derechos de propiedad dentro del título vacilaron, y las invasiones de tierras comunales por parte de forasteros y ganado están en aumento.

“Después de recibir nuestro título [de tierra], muchas personas entraron”, dijo Solano a Mongabay durante una visita a la región en octubre. “Estamos invadidos por todas partes”.

La puesta de la tierra

La mayoría de los pueblos indígenas en Nicaragua viven en dos regiones densamente boscosas a lo largo de la fértil costa del Caribe: la Región Autónoma del Caribe Sur (RAAS) y la Región Autónoma del Caribe Norte (RAAN), que se establecieron en 1987 durante la “Guerra Contra” librada por Estados Unidos. fuerzas contra el gobierno posrevolucionario liderado por Daniel Ortega. Las regiones autónomas recibieron una medida de autogobierno. Pero después de la elección de Violeta Chamorro en 1990, se otorgaron concesiones a las empresas madereras y mineras y se alentó a los combatientes desmovilizados a reasentarse allí, lo que provocó tensiones que persisten hasta nuestros días.

En 2003 se introdujo una ley que establece un proceso de cinco pasos para asegurar títulos colectivos de tierras en RAAS y RAAN, la Ley 445, después de que las comunidades indígenas Mayangna dos años antes llevaron a una empresa maderera surcoreana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y won. La ley obligó al gobierno a eliminar colonos y concesiones no indígenas de las tierras comunales. A pesar de la gran cantidad de títulos de propiedad que se emitieron después de la reelección del presidente Ortega en 2006, los grupos indígenas dicen que su administración aún no ha implementado esta fase crucial del plan, conocida como saneamiento o “limpieza”.

A pesar de las nuevas reglas, miles de colonos continuaron llegando a las zonas autónomas, muchos de los cuales afirmaron haber comprado títulos de propiedad. Como resultado, los conflictos violentos por la tierra han persistido, desplazando a miles de indígenas y provocando docenas de asesinatos.

En los últimos cinco años, 40 indígenas han sido asesinados, más de 40 heridos y más de 40 secuestrados en casos relacionados con invasiones de tierras, según el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, una ONG que proporciona apoyo y asistencia legal a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

La mayoría de los ataques tuvieron lugar en la región norte, hogar de pueblos indígenas miskitos y mayangna, cuya lucha condujo a un fallo histórico en 2001. Pero después de la decisión, el gobierno ha prolongado el proceso de demarcación ordenado por la corte durante años.

Más recientemente, las comunidades Mayangna en y alrededor de la Reserva de la Biosfera de Bosawás han sido objeto de ataques violentos e incursiones de civiles armados que buscan explotar sus bosques y tierras, provocando pánico y desplazamientos masivos. El 29 de enero, decenas de hombres armados invadieron la comunidad mayangna de Alal, ubicada dentro de la reserva Bosawás, quemando casas y matando al menos a cuatro residentes indígenas. Un informe publicado el mes pasado por el Instituto Oakland acusó al presidente Ortega de minimizar la crisis y no proteger a las comunidades indígenas.

“Vienen con perros y armas”

Tiktik Kaanu, o Colina de la Hormiga Cortadora de Hojas en el idioma Rama, es un pueblo de aproximadamente 130 personas que viven a ambos lados de una curva en el río. Los residentes subsisten con la agricultura a pequeña escala, produciendo lo suficiente para alimentarse y un modesto excedente para vender en Bluefields, la capital regional. Solo se puede acceder a la comunidad en barco o a pie, pero su relativa proximidad a Bluefields y a una carretera que conecta Bluefields con Nueva Guinea, el centro ganadero de la región, hace que Tiktik Kaanu sea más accesible que muchas otras partes del territorio de Rama-Kriol.

Dentro de las tierras tituladas de Rama-Kriol, Mongabay vio evidencias de incursiones por parte de forasteros: claros establecidos, áreas recientemente arrasadas y ganado, con y sin aretes, una señal reveladora de que el ganado había sido trasladado al área en un proceso conocido como lavado de ganado. .

Las llamadas de los monos aulladores son audibles desde el porche de la casa sobre pilotes de madera de Solano. También hay monos araña, capuchinos de cara blanca, coatíes y otros mamíferos en la zona. Pero la vida silvestre palidece en comparación con lo que Solano dice que vio cuando era niño creciendo en la reserva, cuando no era inusual ver tapires bañándose en el río.

“Cuando no había mucha gente alrededor, teníamos todo tipo de animales porque había muchos bosques, pero cuando entran los extraños, los no indígenas, los animales huyen”, dijo. “Vienen con perros y armas. Ellos arrasan todo y es preocupante para nosotros como pueblos indígenas porque es nuestro medio de vida “.

Solano es el representante de Tiktik Kaanu en el Gobierno Territorial Rama-Kriol (GTRK), que comprende líderes de cada una de las nueve comunidades, elegidos por las asambleas locales. El GTRK tiene la tarea de administrar este vasto territorio con poco o ningún apoyo del gobierno central, a pesar de la obligación legal del gobierno de proteger los derechos territoriales de las comunidades. Tiktik Kaanu está lejos de estar solo ante la amenaza que representan las comunidades de colonos.

Falsificación de documentos de tierras

Los nicaragüenses no indígenas llegan de Chontales, Juigalpa y otras áreas al oeste de las regiones autónomas del Caribe, Dalila Padilla, secretaria de GTRK, le dijo a Mongabay en su oficina en Bluefields en octubre. Algunos son grandes ganaderos. Otros son familias pobres que intentan ganarse la vida. De cualquier manera, no pueden poseer legalmente propiedades en el territorio de Rama-Kriol.

Algunos nicaragüenses no indígenas no saben que están invadiendo tierras indígenas comunales. Sus abogados generalmente son conscientes de la situación, pero esto no impide que algunos de ellos redacten documentos de venta de tierras, según Padilla. “La expansión de la ganadería en el territorio es uno de los principales desafíos que enfrentamos”, dijo. “Cuando [los forasteros] invaden, invaden tierras y luego las convierten en pastos. Lo convierten en un rancho para ganado. En todo el territorio, solo se centran en la ganadería.

“Muchos abogados hacen cosas por dinero”, agregó. “Si un abogado les entrega un documento, piensan que es legal pero la verdad es que no lo es”.

Las comunidades indígenas y el GTRK han desarrollado políticas para abordar el problema. Según los acuerdos, las comunidades pueden votar para permitir que los forasteros permanezcan, pero los colonos no pueden vender o ampliar las propiedades de la tierra, atraer a más colonos o explotar los recursos comunales, y deben respetar la autoridad de los líderes indígenas y las decisiones tomadas en las asambleas comunitarias.

Sin embargo, sin la voluntad política y los recursos de las autoridades nicaragüenses para cumplir con su obligación de hacer cumplir los derechos sobre la tierra dentro del título, el proceso depende del compromiso voluntario de los colonos. Tampoco se aplica en la Reserva de la Biosfera de Indio Maíz, gran parte de la cual está dentro del título de Rama-Kriol. Como el último tramo significativo restante de bosque protegido en la región sur, su creciente destrucción por incursiones, expansión de ranchos ganaderos e incendios forestales ha causado una alarma generalizada en Nicaragua. “Indio Maíz está en peligro, y no solo el bosque sino también la gente, porque hay amenazas contra el Rama”, dijo Padilla.

Tres de las nueve comunidades en tierras de Rama-Kriol están ubicadas dentro de la reserva Indio Maíz. Corn River, una comunidad de Kriol, y Greytown, una comunidad mixta, están ubicados en la costa. Pero Indian River, una pequeña comunidad de Rama, está justo en el corazón de Indio Maíz, y sus residentes y líderes se han enfrentado a amenazas de extraños que invaden la biosfera para limpiar tierras para el ganado.

“Los líderes indígenas de Indian River han aparecido donde están los no indígenas para decirles que las tierras son comunales, que las tierras les pertenecen y que la gente necesita volver a su lugar de origen”, dijo Padilla. “Los no indígenas comenzaron a amenazar a los Rama, tratando de desplazarlos para que puedan tener toda la tierra”.

El arco de deforestación de Nicaragua

Ningún otro país centroamericano ha perdido bosques tan rápido como Nicaragua desde 2000. Según Global Forest Watch, la cobertura forestal total en Nicaragua disminuyó en un 18% entre 2001 y 2018, y toda esa pérdida forestal se produjo en la vegetación natural. Dentro de las zonas autónomas indígenas, la tasa de deforestación fue aún mayor. La zona norte perdió el 20% de su cubierta forestal y la zona sur perdió el 27% durante ese período.

Un análisis de los datos de deforestación proporcionados a Mongabay por el Laboratorio de Uso de la Tierra y Medio Ambiente de Gibbs en la Universidad de Wisconsin – Madison muestra cómo la limpieza de la tierra se ha extendido hacia el este hacia los territorios indígenas en línea con los informes de una creciente invasión de los colonos.

En la RAAN, la deforestación a gran escala comenzó en 2007 a lo largo del camino desde Matagalpa y aumentó significativamente después de 2010, con la Reserva de la Biosfera de Bosawás en el noroeste de la región particularmente afectada. Se estima que Bosawás ha perdido alrededor de 100,000 hectáreas (250,000 acres) de cobertura forestal desde 2011.

En el RAAS, la deforestación parece haberse acelerado rápidamente después de 2010 en un avance hacia el este hacia la costa de los mosquitos, particularmente en la Reserva Biológica Indio Maíz al sur de Bluefields, donde la tala a gran escala en 2017 y 2018, también impulsada por invasiones de colonos para la ganadería ha diezmado las reservas forestales, y en la Reserva Natural Cerro Wawashang, al norte.

Si bien Nicaragua es un productor relativamente menor de carne de res en comparación con los principales exportadores como Brasil, sus ventas han aumentado constantemente en los últimos años. Las exportaciones de carne de res aumentaron del 60% de la producción total en 2006 a más del 95% en 2019, una proporción más alta que cualquier otro país, según el Servicio Agrícola Exterior de EE. UU. Estados Unidos es el principal destino de exportación de carne congelada de Nicaragua y representa casi dos tercios del total. Un levantamiento esperado de una cuota de importación asignada bajo el Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica puede hacer que la cifra aumente aún más.

La mayor parte de la carne de res importada de Nicaragua no es comprada directamente por empresas orientadas al consumidor. En cambio, es adquirido por empresas comerciales de tamaño medio como Gurrentz International, Northwestern Meat, ASC – Meyners y Export Packers. Se cree que la carne de res nicaragüense se usa principalmente para productos altamente procesados, como hamburguesas de carne y alimentos para mascotas.

Las empresas intermediarias que figuran en los datos de aduanas de los EE. UU. Que recibieron carne de vacuno de Nicaragua en 2019 no respondieron preguntas sobre su cadena de suministro, pero los datos de exportación muestran que las cuatro empresas compraron carne de res de Industrial Comercial San Martín, el segundo mayor exportador de carne de res en Nicaragua. Otros dos mataderos nicaragüenses, Nuevo Carnic y Matadero Central, tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios de Mongabay.

Mientras que pocos de los mataderos que abastecen a las empresas estadounidenses estaban dispuestos a hablar en un registro, un empleado de Industrial Comercial San Martín le dijo a Mongabay que hasta el 70% de su carne proviene solo de la RAAN. El proveedor más importante es el municipio de Siuna, que también se encuentra entre los tres principales municipios en términos de deforestación. Según Salvador Flores, gerente de exportaciones de Industrial Comercial San Martín, el origen de la carne en Nicaragua se observa en las etiquetas de las cajas.

La falta de trazabilidad total hace que sea imposible diferenciar entre la carne de vacuno vinculada a la deforestación y los abusos de los derechos humanos, y que produce legalmente y de manera más sostenible. Eso lleva a problemas para los principales compradores.

Tanto Nestlé como Cargill, dos de las compañías que procesan carne de res de Nicaragua, confirmaron en declaraciones a Mongabay que solo pueden rastrear la carne hasta el matadero, no hasta su origen. Un portavoz de McDonald’s dijo que la compañía actualmente no obtiene carne de Nicaragua. Un portavoz de JBS, la compañía de empacadoras de carne más grande del mundo, no respondió a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.

Nestlé dijo que si bien solo una pequeña cantidad de su suministro total de carne de res estadounidense proviene de Nicaragua, se “comprometió con nuestro proveedor para garantizar que puedan demostrar que la carne se puede rastrear aún más, hasta la granja de origen, y que no es así”. vinculado a la deforestación o las violaciones de la tierra y los derechos humanos “. Nestlé no es la única compañía que compra y vende carne de res de Nicaragua que puede haberse originado en reservas de biosfera o tierras indígenas tituladas. Sin embargo, otras compañías son menos transparentes cuando se trata del origen de su carne y no publican listas de proveedores.

En respuesta a las preguntas sobre su cadena de suministro, Cargill dijo que obtiene “pequeñas cantidades” de carne de res de Nicaragua y que si bien también tiene una política para eliminar la deforestación de su cadena de suministro, solo puede rastrear la carne de res nicaragüense hasta las instalaciones de producción.

La lavandería bovina

Hay 135,000 ganaderos registrados en Nicaragua, según Ronald Blandón, gerente general de la Comisión Nacional de Productores de Ganado de Nicaragua. Alrededor del 85% de sus propiedades están registradas en el programa de trazabilidad bovina del país, y ahí es donde Nicaragua ha progresado más. “Un programa de trazabilidad bovina es un proceso que no ocurre de un año a otro. Es difícil ”, dijo Blandón.

El programa de trazabilidad de Nicaragua es administrado por el Instituto de Protección y Salud Agrícola, un organismo gubernamental dependiente del ministerio de agricultura. Los productores y sus propiedades reciben códigos únicos, los números de identificación vinculados a las propiedades registradas se emiten para las etiquetas de oreja de ganado, y las autoridades municipales proporcionan la documentación de la ruta de transporte.

“El objetivo principal de la trazabilidad es determinar el origen del producto, en otras palabras, este animal fue producido en Matagalpa o en Managua, o en qué propiedad, de modo que en el caso de que el consumidor tenga algún problema de salud , es posible encontrar el lugar donde se originó el producto “, dijo Blandón.

Las autoridades no registrarían una propiedad dentro de un área protegida ni emitirían etiquetas de oreja al ganado en una propiedad dentro de un área protegida porque sería ilegal, agregó. Si hay ganado registrado en el programa de trazabilidad que pasta dentro de un área protegida, como la Reserva de la Biosfera Indio Maíz en la región sur, la única explicación posible, según Blandón, sería una falla en el control del transporte, con movimientos no registrados.

“En los mataderos y las subastas, donde hay más movimiento de ganado todos los días, no pueden recibir un camión con ganado para el sacrificio si no está acompañado por la guía de transferencia, que es otorgada por el gobierno municipal y revisada por la policía local. Sin eso, no pueden aceptar ganado ”, dijo Blandón.

“Supongamos que si vio animales con las marcas de oreja de trazabilidad en áreas donde no debería producirse la cría de ganado, es que algunos productores tomaron ganado de sus propiedades que estaban registradas en lugares donde se permite la cría de ganado y los enviaron a esa área”. Esa es la única explicación que tengo. Y podría ser que los lleven allí, los engorden, los saquen y los comercialicen ”, agregó.

Amaru Ruíz es el director de la Fundación del Río, una ONG ambiental nicaragüense que ha monitoreado el comercio de ganado dentro de Indio Maíz durante varios años. El trabajo que Ruíz y sus colegas estaban haciendo llamó la atención de los ganaderos, lo que provocó amenazas que lo llevaron a huir a Costa Rica. Hablando por teléfono desde su nuevo hogar, dijo que la evidencia que su equipo había reunido mostraba que el ganado fue lavado de la Reserva de la Biosfera de Indio Maíz antes de ser enviado al mercado.

El grupo publicó sus hallazgos el 5 de junio. La fundación identificó las ubicaciones de las balanzas utilizadas para pesar a los animales y una serie de intermediarios que negocian la venta de ganado proveniente de la reserva. Sus archivos muestran que hay escamas tanto dentro como a lo largo del borde de la reserva de biosfera. A través de una red de docenas de intermediarios, el ganado que pasta en el interior de Indio Maíz se dirige a los mataderos de algunas de las principales empresas de procesamiento de carne del país, sugiere la investigación.

“Creo que es importante decir que el mecanismo de trazabilidad en Nicaragua no funciona”, dijo Ruíz. “No se puede estar seguro de que el ganado realmente provenga de cierta propiedad. No puede asegurarse de eso, incluso si está registrado. Entonces, al menos por la experiencia en Indio Maíz y en el sureste, sabemos que el proceso de trazabilidad no está funcionando porque no hay un proceso riguroso de inspección de lo que está sucediendo. Si lo hubiera, no habría ganado dentro de Indio Maíz, y hay ganado dentro de Indio Maíz ”.

Las asociaciones de ganaderos han reconocido el problema y se comprometieron a detener a sus miembros que operan en áreas protegidas. Pero no todos son miembros de las asociaciones, y estos últimos no tienen control sobre los no miembros.

“La frontera agrícola ha avanzado exponencialmente, y eso se debe principalmente a la ganadería a gran escala”, dijo Ruíz a Mongabay. “El estado lo promovió como política pública. Obviamente eso tendrá repercusiones, y una de las repercusiones que ha tenido es la deforestación en la reserva [Indio Maíz]. En Bosawás, es lo mismo. El mismo fenómeno que está ocurriendo en el sureste está ocurriendo en Bosawás ”.

fuentes: (en inglès) con màs imàgenes y gràficos.