Argentina_Jujuy: Narcopolicias agentes transmisores del contagio

Jujuy pasó de no tener ningún caso de coronavirus a 29 contagiados en pocos días. Más de la mitad de los enfermos pertenecen a la Policía y el rastreo epidemiológico no logra encontrar al paciente cero. En lo que es un secreto a voces, todo apunta hacia la fuerza policial ligada al tráfico de hojas de coca desde la vecina Bolivia ya que en Jujuy no hay cultivos. El tráfico no pudo haberse realizado sin la anuencia del poder político que pidió «no estigmatizar». Así, la provincia entera regresó a la fase 1 y se suspende la vuelta a clases. (…) Jujuy tiene más del 60% de enfermos actuales dentro de las fuerzas policiales, y prácticamente la totalidad de los demás afectados son amigos, parientes o contactos estrechos de estos.