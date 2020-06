¿Por qué la DBA -Derecha Bruta y Achorada- le teme tanto a Hugo Blanco?

Maravilloso ejemplo de esto es la sociedad zapatista, donde la autoridad soberana es la asamblea y sus siete principios del mandar obedeciendo: 1. Servir y no servirse. 2. Representar y no suplantar. 3. Construir y no destruir. 4. Obedecer y no mandar. 5. Proponer y no imponer. 6. Convencer y no vencer. 7. Bajar y no subir.