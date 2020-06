Nicaragua: El oprobioso final de Edén Pastora

Mientras laoculta las más de [1] en nuestro pequeño país de 6 millones de habitantes, y no toma medidas ante la, la muerte pordel comandante guerrillero Edén Pastora Gómez [2] -conocido como ‘Comandante Cero’, atrajo la atención de medios nacionales e internacionales.

Pastora fue sin duda un luchador anti somocista. De historia fragmentada, es cierto. A la edad de 23 años fue parte del Frente Revolucionario Sandino (FRS) entre 1959 y 1960. En 1962 apareció fugazmente en la unificación entre el naciente Frente de Liberación Nacional (FLN) y el FRS, pero no quiso participar en la organización que luego se llamaría (FSLN) . porque consideró a sus primeros integrantes como muy comunistas (Fisher, 2010: 37-39) .

La pragmática tendencia ‘Tercerista’ del FSLN, surgida en 1976 y de cuya dirección formaban parte los hermanos Humberto y Daniel Ortega , se propuso una audaz política de alianzas y abrieron de par en par las puertas para la incorporación de nuevos militantes. También consideraban era importante ´descolorar´ la imagen del FSLN, hasta entonces vista como una organización marxista , con la incorporación visible de figuras conservadoras, de empresarios, de declarados anti­comunistas, entre otros. En este panorama, la figura de Edén Pastora era ideal para la agrupación no sólo por su reconocida historia conservadora y anticomunista, sino porque su llamativa personalidad y su facilidad de manejo con la prensa favorecerían la proyección que el FSLN necesitaba en el exterior, en momentos en que ya estaban creadas al interior del país las condiciones insurreccionales.

El 6 de mayo del año 2000, entrevisté personalmente a Pastora para que hablara del asalto al Palacio Nacional de 1978, en un programa radial de rescate de la memoria histórica que dirigí varios años. Días después madres de caídos sandinistas me reclamaron por haberlo llevado a nuestro programa. Estas madres no olvidaban las consecuencias de los ataques de ARDE, dirigidos por Pastora, a lo largo de Río San Juan .

La CIA presionaba a ARDE para que se uniera con la Fuerza Democrática Nicaragüense -FDN- , la organización Contra creada expresamente por los norteamericanos. Ante la negativa de Pastora, que no aceptaba ser un subordinado más de los ex guardias somocistas, la CIA dejó de darle financiamiento. Entonces, en 1986 anunció su retiro de ARDE y pidió asilo en Costa Rica, donde se dedicó nuevamente a su pequeña empresa pesquera.

Durante sus años servicios a la dictadura de Ortega, Pastora se caracterizó por hacer de punta de lanza para atacar virulentamente, mentir descaradamente y desacreditar a los disidentes sandinistas, catalogándolos de traidores, vendidos al imperio, etc. Inescrupulosamente tergiversaba la historia, atribuyéndole a Daniel Ortega un protagonismo excepcional en la lucha contra la dictadura somocista. El dictador respondió a estos favores no sólo con cargos públicos y prebendas, sino otorgándole a Pastora en 2008 la Orden Augusto C. Sandino, máxima condecoración en Nicaragua. Al mismo tiempo, Ortega reescribía la historia personal de Pastora, obviando sus servicios a la CIA, a la Contra, y su responsabilidad en los asesinatos a jóvenes reservistas en Río San Juan.