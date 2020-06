Argentina: Carta a Darío

No nos conocimos y tampoco sos una figura que elegimos colgar en bandera como héroe inalcanzable. Para nosotras, sos persona, cotiano y real. Con contradicciones e inseguridades, improvisación y cálculo, picardía y seriedad. Antihéroe terrenal. Tu gesto sincero, ese que escuchamos a través de los recuerdos y anécdotas de Alberto y Leo es lo que nos convoca. Ese “no se qué” que nos estruja por dentro. Porque, quizás no lo dimensiones, pero fuimos muchxs a lxs que nos llegaste bien profundo.

Me gustaría contarte que no sólo fundaste movimientos, para nosotras también sos sentimiento. Una sensación que no se puede explicar, y ni es necesario; porque cuando se encuentra con otra que lo siente igual, no tienen porqué mediar las palabras. Nos hablas de nuestra generación, hasta de nuestro feminismo me animo a afirmar, porque acá en el rinconcito que supimos construir tampoco queremos premios ni podios. Es que nos gusta así, Darío, cerquita, para que el cotidiano invada las teorías y el gesto, las mezquindades.