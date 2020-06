Argentina_DDHH Neuquèn: Rechazo ante nuevo intento de reconciliaciòn con genocidas

NO UN NUEVO INTENTO DE RECONCILIACION

Desde 1983 al día de hoy los distintos gobiernos han intentado reconciliar a la sociedad con las fuerzas represivas. Hoy, pretenden usar de excusa a la Pandemia. Los Organismos abajo firmantes, como ante cada nuevo intento de reconciliación, decimos que no olvidamos no perdonamos y no nos reconciliamos.