Cataluña: Huertos de libertad

Día a día ese huerto convierte las metáforas en otros muchos aprendizajes. Se transformó en la escuela con la que he aprehendido, es decir con la que mis sentidos han interiorizado las reglas básicas que la Naturaleza nos dicta para seguir formando parte de Ella. Me enseñó, por ejemplo, que el planeta Tierra no es más que un huerto en el Universo y no podemos pedirle más de lo que sus dimensiones concretas nos puede ofrecer. O lo que es lo mismo, la economía no puede crecer indefinidamente y debe supeditarse a cada ecosistema, nunca al revés como nos repite inconscientemente el mantra capitalista.