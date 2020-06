Argentina_Salta: amenazan con desalojar a una comunidad wichí

Juan de Dios López, un defensor del monte

La Policía los conminó a abandonar su territorio, aduciendo razones vinculadas a la pandemia. Pero no exhibió ninguna orden de desalojo.

22/06/2020

Es que la presión para desalojar a la comunidad Imakta Nekye Wichí está vinculada al aprovechamiento del monte que hacen algunos habitantes originarios por razones de necesidad, que suele ser aprovechada por empresarios madereros. El cacique Solares dijo a Salta/12 que ayer la Policía fue a decirles que debían desalojar acompañada por el cacique de Kilómetro 12, Gerardo Rivero. Solares interpretó que Rivero se preocupa porque quedan pocos árboles y que estando su comunidad en ese lugar no podrán cortar.

Solares resaltó que la Policía ya fue cuatro veces a decirles que deben desalojar. La semana pasada, el viernes, el sábado y ayer. “No entendemos por causa de qué vienen porque no nos traen los papeles”. Dijo que Rivero aduce que esas tierras son parte del territorio de su comunidad, “y el oficial está a favor de ellos, eso es lo que no entendemos”. En realidad toda esa zona es un solo territorio de uso ancestral del Pueblo Wichí, que desde hace años viene soportando la injerencia de gobiernos y particulares no indígenas que generan divisiones internas y el abandono de prácticas ancestrales. Solares destacó que la Policía les dijo que por la cuarentena deben volver a sus casas, “y yo le digo por qué tenemos que volver si ya vivimos acá”, sostuvo. La comunidad tiene sus viviendas en este lugar desde agosto del año pasado.