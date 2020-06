Wallmapu_Héctor Llaitul: El Gobierno está tratando de apagar el fuego con bencina

El anuncio del Gobierno, a través del ministro de Defensa, Alberto Espina, del envío de personal de las Fuerzas Armadas a las regiones del Bío Bío y La Araucanía, argumentando la necesidad de resguardar las rutas afectadas en las últimas semanas por distintos hechos violentos, ha vuelto a agudizar un conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Si bien, como era de esperar, las empresas y contratistas forestales valoraron la medida del Ejecutivo, ésta no fue recibida de la misma manera por las comunidades, desde donde criticaron la medida con distintos matices. Mientras que desde el Consejo de Todas Las Tierras pidieron a las autoridades que no abandonen el diálogo, en las expresiones autonomistas el rechazo ha sido tajante, llegando incluso a firmes advertencias.

“Es que si creen que con la presencia de los milicos golpistas (sic) reprimiendo comunidades nos van a derrotar, están absolutamente equivocados. Porque la lucha no es solo por la defensa de nuestro pueblo-nación en cuanto a territorio. Es por la libertad, es por la justicia, es por la dignidad. Es por una forma de vida, que puede o no ser tolerada por los no mapuche, pero es lo que nos legaron nuestros antepasados y eso no lo vamos a abandonar nunca. No lo vamos a traicionar y por eso tronarán de nuevo los volcanes, convocando a las tralkas a los weichafe de todo el wallmapu”.