Argentina: Observatorio «Lucía Pérez» de violencia patriarcal

No son cifras. Es el registro social de aquello que el Estado no hace, a pesar de estar obligado. No son números. Es la cartografía de la violencia patriarcal y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con la que cuentan las víctimas antes de ingresar a esta dolorosa planilla. No es un “proyecto”. Es el esfuerzo cotidiano de muchas manos enlazadas para aportar datos, chequearlos, analizarlos y pensar así, en panorama, las acciones que prevengan estos crímenes atroces. No es un padrón. Es una invitación a que se aporten los casos que faltan, se corrijan los errores y se precise la información para intentar así trazar una mirada panorámica que nos ayude a pensar y a hacer, a actuar y a exigir, a movernos y sacudir lo que sea necesario para detener esta pandemia y curar estas heridas que son a la vez, biográficas y sociales.