Argentina: Convocatoria documento sobre situaciòn de DDHH y pandemia

El virus llega a todos lados, sin embargo es en los barrios populares donde su incidencia muestra con crudeza la precariedad estructural, que desde hace muchos años produce la pobreza, el desempleo, la precarización laboral y las faltas de respuestas del Estado para una vida digna. Sin planes de vivienda para los sectores más humildes, sin urbanización, sin cloacas u otras soluciones que permitan acceder a las condiciones de salubridad necesarias, no solo ante el coronavirus, sino también, ante enfermedades que estaban erradicadas a mitad del siglo pasado como tuberculosis, dengue, etc. y que nuevamente, hoy, proliferan por falta de estas condiciones.

Es real que la asistencia ha llegado en muchos barrios, pero esa asistencia no llega a todos y todas en forma y cantidad suficientes, hoy más que nunca el Estado a través de los gobiernos, nacional, provincial y municipal, debe poner los recursos suficientes y de manera inmediata para garantizar los derechos en los barrios populares. No es tolerable que cientos de miles de personas no posean, por ejemplo, agua potable estando a menos de 5 minutos de viaje a residencias que hasta cuentan con grandes piletas de natación.

Recordamos que el 45% de las y los privadas y privados de su libertad se encuentran procesadas/os, por lo que todavía no fueron condenadas/os, por lo cual no han podido defenderse en un juicio y con la consecuente imposibilidad de acceder a apelación alguna.

El 72 % fue rechazado. Otros 34 fueron beneficiados y 16 aún no resueltos. De los beneficiados se otorgaron 25 domiciliarias, 8 provisorias que no salen en libertad por tener otras causas y 1 libertad condicional o excarcelación.

Vemos con mucha preocupación y reclamamos en consecuencia el que nuevamente a los y las jubilados y jubiladas se les niega el acceso a una vida más digna y aún a la posibilidad de auto sostenerse por las jubilaciones y pensiones de hambre que cobran en su gran mayoría. No defendemos el anterior sistema de ajuste, no abogamos el volver a él, pero creemos que los aumentos por decreto han estado lejos de cumplir con las expectativas de una vida más digna. Los 16.860 pesos no alcanzan y eso es lo que tiene que atender el Estado, no cambia nada si el porcentaje de aumento es del 6,2 o del 8%, ya que ni uno ni otro cubre ni siquiera la mitad de una canasta básica de adulto mayor. Es cierto que ha habido algunos avances en cuanto a la prestación, sobre todo en la cobertura de algunos remedios en el PAMI, sin embargo esto es a todas luces insuficientes para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de los y las mayores.