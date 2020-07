Ecuador: El Sumak Kawsai frente al COVID-19

Hasta cuándo nuestros dirigentes de turno seguirán tomando a las organizaciones como botín político para sus candidaturas y participación en contiendas electorales? ¿Cuándo entenderán nuestros dirigentes que el Sumak Kausai no es una ideología política? Justo cuando esta oscura civilización se desmorona en pedazos, se pudre, apesta y lanza con patadas de ahogado su guerra biológica, los pueblos indígenas contamos con ese gran pensamiento humanista, generador de vida, conocido como Sumak Kausai.

“He fracasado con mi hermano y toda mi familia la estamos pasando fuerte. Mi tío ha sido el más afectado, casi se muere. Pensamos que no había remedio porque así dijeron todos, pero ahora me doy cuenta de que hemos estado viviendo encima de una gran farmacia de remedios selváticos. Con eso nos estamos curando todos”, me cuenta Rumi por teléfono. Se siente responsable por la muerte de su hermano.