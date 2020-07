Cinco multinacionales concentran el 70% de exportaciones que fomentan la deforestación 

No obstante, los principales compradores y mercados de productos básicos como la soja y la carne de vacuno suelen estar vinculados a los mayores impactos ya que los compradores, según el informe, que se abastecen “desproporcionadamente de estos puntos críticos tienen una huella de carbono hasta diez veces mayor que la del comprador promedio.

El Anuario concluye que, en promedio, las diferentes empresas con compromisos voluntarios de deforestación cero todavía no se desempeñan mejor que las que no lo tienen, mientras que la mayoría de las exportaciones de productos clave como la carne de res todavía no están cubiertas por un compromiso.