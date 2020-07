Violaciones: Heridas Coloniales Profundamente Abiertas

Es ante este contexto de deshumanización y objetificación de los cuerpos de las mujeres y niñas indígenas donde colectivos y organizaciones de mujeres indígenas como las mujeres Wayuu de la Guajira alzan sus voces y denuncias como recientemente, ante los comentarios machistas, sexistas, racistas y coloniales vertidos en un programa de radio que se difundió además por redes sociales donde el presunto humorista Fabio Zuleta provocó una fuerte ola de indignación de protestas y denuncias que pusieron en acción hasta a la Procuraduría General. Y sin embargo ese clamor aún no es suficiente, en Colombia y desde antes de la guerra no declarada, aunque sí vivida como conflicto armado por casi 100 años, y con raíces que se hunden en el inicio de la colonización, diversos actores armados cometieron y cometen estas violaciones, pero según datos recogidos por la ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia en el 86% de la violencia sexual contra mujeres indígenas sus agresores fueron: Militares y Policías. Violaciones que se sabían, se callaban y se ocultaban pero que eran conocidas, y ante una memoria interesadamente frágil y endeble de la sociedad colombiana, al menos contamos con las hemerotecas y las memorias de las víctimas y sobrevivientes que se siguen entretejiendo a pesar de las amenazas, las desapariciones, los asesinatos y los genocidios. El hecho reciente a finales de junio de 2020 del secuestro, tortura y violación de una niña Embera por parte de varios soldados del ejército colombiano en el departamento de Risaralda parece sorprender a la sociedad colombiana, con una memoria olvidadiza que días después es nuevamente alertada ante otra violación múltiple donde también los perpetradores fueron soldados del ejército colombiano en el departamento del Guaviare que secuestraron, torturaron y violaron durante una semana a una niña Nukak Makú en septiembre de 2019. Pero no nos engañemos ni engañemos a la sociedad colombiana, porque no son casos excepcionales, porque es una dinámica que se sigue dando desde la invasión hasta ahora, y porque si seguimos consultando la hemeroteca y eso que lo que allá aparece apenas es la punta del iceberg, encontramos más de estas violaciones sistemáticas. Recordemos a la menor indígena de 14 años Yenny Torres Jaimes que en 2010 fue violada y asesinada junto con sus hermanitos Jimmy de 9 años y Jeferson de 6 años a manos de otro soldado del ejército colombiano en Arauca. Hay que recordar además en estos momentos en los que el gobierno del presidente Duque está convidando a la llegada de más personal del ejército de EEUU, que ya desde la puesta en funcionamiento de 9 bases militares estadounidenses a lo largo y ancho del territorio nacional, dejó en la impunidad varias violaciones de adolescentes y niñas, alguna también indígena, por parte de los que ahora se denominan contratistas, los mercenarios de toda la vida, amparados por la impunidad reservada a aquellos ciudadanos gringos con trabajo en esas bases así sea de manera temporal y que eluden cualquier posible persecución y castigo por parte del poder judicial colombiano, tomando el primer vuelo de vuelta a su casa y sin posibilidad alguna de conseguir su extradición.