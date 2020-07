Argentina 1975: Las Jornadas de Junio y Julio en Córdoba

La necesidad de imponer un tope a los aumentos salariales fue planteada formalmente por Gómez Morales el 12 de mayo, en una reunión con la CGT. El ministro sostuvo que los aumentos no podían superar el 25 por ciento; mientras que la CGT afirmaba que no estaba dispuesta a aceptar menos del 40por ciento . Renunció pocos días después. El 2 de junio, asumió como nuevo ministro del área el tristemente célebre Celestino Rodrigo. No era popularmente conocido, Pero no era un novato. Peronista desde los años ‘50, desde mayo de 1973 fue Subsecretario, primero, y Secretario, después, de Seguridad Social en el Ministerio de Bienestar Social a cargo de López Rega, es decir, provenía del “riñón” del jefe de la Triple A. También era director de la Unidad Operativa Proyecto Libia [1] y de la Cruzada de la Solidaridad, que fue uno de los grandes focos de la corrupción de la época. Si la inflación de 1974 y la mitad de ese 1975 ya eran aterradora, lo que el 4 de junio anunció Rodrigo fue demoledor: devaluación del peso con respecto al dólar (que llegó a un 160 por ciento en el llamado mercado comercial) y un ajuste en las tarifas de electricidad de un 40 por ciento en consumo domiciliario y 75 por ciento en otros consumos eléctricos; en gas oil, un 50 por ciento; en gas, un 60 por ciento en el consumo domiciliario y un 70 por ciento en otros consumos; la nafta superó el 170 por ciento. A estos aumentos se sumaron los del transporte colectivo en cerca de un 50 por ciento, los de las las tarifas ferroviarias y taxis. Así se produjo el rodrigazo. Fue elnacido de las entrañas del populismo en descomposición.