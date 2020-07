Argentina_Masacre de Avellaneda 18 años: Hermano

18 años de esa escena que perdura congelada para siempre. En un tiempo que no conocía de esta pandemia pero sí de tantas otras. En un tiempo que los vio morir a ambos por los plomos de esa otra pandemia sistémica que históricamente buscó curar con balas y golpes la peste del hambre que no cesa.

“La masacre me hizo entender muchas cosas que él decía, me permitió entender aquella famosa frase del Che “sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”. Que es algo que Darío transcribía muy seguido en sus apuntes de las reuniones que se vivían por aquellos años de militancia barrial desde el MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados). Y entender que esa frase tenía un sentido y un significado al ver cómo Darío se movió, cómo vivió, cuando resistió primero contra la policía tirando piedras, enfrentándose cara a cara y casi cuerpo a cuerpo contra ellos. Pero que una vez iniciada la represión él también ayudó a compañeros a replegarse, a compañeros heridos, a uno de los heridos de bala de plomo y calmó a otros. Hay audios en los que se escucha su voz calmando compañeros y manejando la retirada. Replegando ante el avance de la represión y él con esa actitud.

“Darío había pasado de largo ese 26 la estación. Sin embargo, volvió. Cuando entré y una vez que me pude pasar limón en los ojos y ver un poco más, vi a Darío socorriendo a Maxi. Y diciéndonos que nos fuéramos. Pero él se quedó, con una persona que no conocía poniendo en práctica la frase del Che…”

“Me permitió rearmar tantas cosas en mi cabeza encontrar su cuaderno de apuntes y ver que esa frase del Che tenía un significado concreto. ´Contra cualquiera´, dice la frase. Y él se quedó hasta el final. La noche del 25 de junio, en la reunión de seguridad, él ya había dicho que iban a empezar a matar compañeros. Y aun así, sabiendo todo esto, cuando ve la represión vuelve y lo socorre a Maxi y nos alienta a todos a que nos fuéramos. Y me hizo entender que frases que parecen cosas sueltas no lo son. Entonces fue empezar a indagar sobre otras cosas. Esta necesidad de acompañar al que sufre. A mí me tocó perder a mi hermano y fue muy duro. Yo tenía 17 años cuando lo mataron. Me costó mucho porque me venía sobreponiendo de la muerte de mi vieja. Y estando con él era diferente. Yo andaba como bola sin manija por la vida y él me hizo bien”.