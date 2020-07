Paraguay: Cármen Villalba, la dignidad rebelde

Paraguay: «Para muchas y muchos campesinos, Cármen Villalba es una mujer con una altísima dignidad, que no es sumisa, que es rebelde»

-El caso de Carmen en principio era igual que el de Alcides porque los dos podían cumplir el año próximo, la condena a 18 años de cárcel, que tenían por un juicio previo del año 2004. A Alcides le terminaron dando 40 años por la Ley Antiterrorista. Como para ellos ya está resuelto el caso de él, por lo menos judicialmente, solo quedaba la situación de Carmen. Ellos en el año 2004 fueron detenidos, se resistieron y la figura de resistencia a un funcionario público en cumplimiento de sus funciones, en Paraguay es semejante a la de resistencia a la autoridad de Argentina, pero tiene agravantes. Allá, se incluye la resistencia con armas, poner en peligro la vida del funcionario y una serie de agravantes típicos de un enfrentamiento, justamente es una figura pensada para un enfrentamiento con la Policía, y ahí suceden dos cosas.

La primera: todo proceso penal, por cualquier delito, en Paraguay debe durar como máximo cinco años, con todas las apelaciones. O sea, la persona es aprehendida y, a partir de ahí, hay cinco años por delante como máximo de proceso de cualquier tipo de delito. Pero, el tiempo fue pasando y como, además, en Paraguay las penas menores se incluyen dentro de las penas mayores, no se acumulan. Por un lado, ellos iban a cumplir la condena por resistencia dentro de la pena mayor que están cumpliendo, por un secuestro extorsivo. Por otro lado, a ellos los tomaron presos en 2004, por lo cual cualquier acusación que quieran hacer sobre los delitos posibles de haber cometido durante la detención tenían un plazo de cinco años para llevar adelante el proceso. Con lo cual, la Fiscalía, dos fiscales diferentes, en distintos momentos había decidido pedir la prescripción, no llevar adelante el juicio, porque no se justificaba, porque la detención era menor e iban a cumplirla dentro de la otra.

Entonces, quedó la situación sin resolverse, pero ya prescripta porque habían pasado, al 2018, 14 años. En 2018 sucedió que, una vieja conocida por su ensañamiento con los militantes populares, del pueblo campesino, la fiscal Sandra Quiroz, fue nombrada Fiscal General del Paraguay y ordenó reabrir esa causa. La única que encontraron, porque otra no se sostiene, para acusarlos de homicidio en grado de tentativa, cosa que, por supuesto, no se verificó porque en ningún momento hubo un intento de homicidio. De hecho, justamente, eso fue lo que vieron los fiscales en su momento, la incursión policial y todos, y había quedado como resistencia a la autoridad agravada por uso de armas.