Bolivia: entre la colonialidad y el republicanismo blanco

No creo que se pueda hablar de un “dominio” del Covid-19. Si hacemos una ligera rememoración histórica, podemos ver que esta inflamada pandemia forma parte de una frecuente planificación cuasi militar que ha venido antecediendo reconfiguraciones estratégicas del poder imperial. El 9-11 es la muestra más reciente y clara de ello. Después del autoatentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos sufre un rapto siniestro, todavía no analizado en toda su complejidad y que nos daría claves para interpretar lo que significa. A propósito del covid, una cuarentena global que no es sino un Estado de excepción no declarado, de alcances mundiales y de consecuencias imprevisibles; no solo en el ámbito de la economía, sino, sobre todo, en lo que significaría la sobrevivencia o no del Estado de derecho en el contexto del colapso civilizatorio que estamos viviendo.