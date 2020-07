Argentina: Pronunciamiento de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria

“Estamos convencidxs de que para avanzar realmente hacia la Soberanía Alimentaria tenemos que retroceder, de igual modo, en el modelo de Agronegocios, que definitivamente no produce alimentos y sí genera un daño ambiental de enormes magnitudes. Y ese retroceso del modelo de agronegocios debe poder verse y palparse en los hechos, más que escucharse en los discursos. Por ello, vemos con absoluta preocupación el desembarco del Plan AgTech para el sector agropecuario en nuestro país, a la luz de un nuevo impulso que se le da al modelo dominante que nosotrxs criticamos y denunciamos”.

Por lo tanto, cualquier desarrollo tecnológico -ya sea que venga del ámbito público o privado de la ciencia- que derive en una profundización o fortalecimiento del actual sistema productivo dominante, basado en el monocultivo transgénico con uso masivo de agrotóxicos, será considerado por nuestros espacios y colectivos como un retroceso en el camino que nos proponemos para alcanzar Soberanía Alimentaria. Esta última, solo es posible, como bien dijimos, a través de políticas públicas que promuevan la Agroecología y todas las formas de agricultura natural de base campesina e indígena, con posibilidades reales de acceso a la tierra, tanto para quienes hoy se dedican a la agricultura como para quienes desean realizar un retorno al campo con el fin de repoblarlo y des-hacinar las ciudades. Solo es posible también si adoptamos una nueva organización social y económica que nos permita comercializar nuestros alimentos de manera local y a precios justos. Sin embargo, no serán suficientes todos los esfuerzos puestos en construir estas alternativas – viables y posibles a nivel nacional en todos los aspectos-, si no se hace un parate con los incentivos gubernamentales e institucionales al Agronegocio. No serán suficientes si se continúa alimentando con inyecciones presupuestarias, leyes a medida y beneficios especiales al modelo agroexportador contaminante.