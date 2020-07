Raoul Vaneigem: «Llamado a la vida: Contra la tiranía del Estado y del Mercado»

No vean en la enumeración de los hechos deplorables, expuestos aquí, más que un recordatorio, para hacer memoria. Para aquellos y aquellas que tienen conciencia del presente brutalmente afirmado, les parecerá inútil. Para vencer la incesante repetición de los prejuicios, los arcaísmos y las mentiras que, de generación en generación, pone a los pueblos de rodillas, las nuevas ideas no tienen otra opción que la de hacer reventar, de tanto redoble, los tambores del cretinismo que ensordecen al mundo.

No tengo nada que decirle a quien no sienta disgusto por el agua de calcetín de las viejas basuras recicladas, por el pobre caldo del cual se alimentan desde hace siglos nuestras culturas, nuestros gestos y nuestras costumbres, por el hostigamiento de una educación permanente que busca, con un fervor frenético, desaprendernos a vivir.

Solo depende de ustedes el asegurar su propia emancipación. La autogestión generalizada no es sino la emancipación de uno por la emancipación de todos. Tales consideraciones merecen algo más que los acostumbrados balances de la globalización, que tanto les gusta hacer a los sociólogos. Me parecieron exigir, con toda prioridad, la confrontación de las ideas. Son demasiados los rebeldes que se sienten impotentes frente al colapso acelerado del viejo mundo y a la demasiada lenta aparición del nuevo. Mejor saber que en cada uno y cada una de nosotros se encuentra la fuente de una conmoción universal.

No preconizo caer en la desorganización, el caos de la dilación o la confusión que no permite elegir. Solo creo que la auto-organización tiene que priorizarse sobre la voluntad de organización externa, sobre las consignas que vienen de arriba, sobre las resoluciones que no hayan salido de las asambleas de democracia directa. No escaparán de la torpeza, del ensayo y los errores inherentes a todos los comienzos; pero tengo confianza en la conciencia humana. Hemos conocido al hombre principalmente por su estupidez y su bestialidad. Esto es el lado oscuro de una inteligencia que nunca ha desaparecido ni ha dejado de renacer y afirmarse a pesar de los peores excesos de un salvajismo generalizado.