Argentina_Las construcciones de la impunidad: Facundo sigue desaparecido

En todos los casos, cada vez que la reconstrucción de los hechos apunta a las fuerzas de seguridad , surgen testigos “espontáneos”, siempre bien acompañados y difundidos por los grandes medios de comunicación que dicen haber visto a quienes fueron desaparecidos por los represores, llamadas telefónicas o mensajes de textos desde los teléfonos de las víctimas, después de su desaparición, aparición de restos (humanos o de animales) en distintos lugares, las infaltables sospechas sobre familiares y amigos, intervención tardía de la justicia, allanamientos pre-anunciados, secuestros de vehículos luego de ser cuidadosamente lavados, construcción de pistas falsas, reconocimiento tardío de la desaparición forzada permitiendo que las mismas fuerzas que producen la desaparición se investiguen a sí mismas, etc., etc. Es infaltable también, para esta construcción de impunidad, la difusión de la idea de la auto desaparición (desde el «estará en la casa de la tía», por López, al » está en Chile o en Santiago del Estero» en el caso de Santiago Maldonado). Finalmente, aportan a la impunidad los sectores del poder político que callan o justifican, o apañan a los funcionarios responsables de dirigir las fuerzas represivas.

Las responsabilidades políticas van más allá. Tanto desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) como desde muchos otros organismos de DDHH lo advertimos: No se puede dejar el control del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio en manos de las fuerzas policiales. Según datos relevados por los compañeros y compañeras de CORREPI, desde el 20/3 a la fecha las fuerzas represivas, en todo el país, han producido 63 las muertes por gatillo fácil o en lugares de detención, de las cuales 25 se produjeron en la Provincia de Bs. As. Además de centenares de detenciones arbitrarias, golpes, torturas, violaciones, allanamientos brutales, y todos los atropellos posibles. Las víctimas en su inmensa mayoría son jóvenes y de barriadas populares.