en estos Otros, nuestros mundos en lucha: Lucio vive

Nacido en una familia humilde, era hijo de un político local socialista que luego se hizo comunista, pero de quien contaba que antes de su muerte le confesó «si yo naciera otra vez, sería anarquista». Cogió ese encargo. Durante el franquismo, en pleno servicio militar, empezó a realizar labores de contrabando en la frontera con Francia, debiendo refugiarse en ese país para evitar una captura que le habría supuesto la pena de muerte. Instalado ya en París, empezó su relación con las Juventudes Libertarias de la Fédération Anarchiste y a trabajar como albañil. Fue allí donde conoció a otro refugiado, Quico Sabaté, a quien acogió durante algunos años en su casa. Durante ese tiempo, «el Quico» le facilitó direcciones y contactos de miembros de la CNT. Tras el fallecimiento del histórico maqui catalán, siguió sus pasos y comenzó a dar atracos para seguir sufragando la lucha revolucionaria. Cuando decidió dejar las armas «por miedo a hacerle daño a los empleados de los bancos», optó por continuar en el arte de la falsificación. Ya había fabricado documentación falsa para guerrilleros y exiliados, así es que decidió dar el salto a la producción de moneda. De hecho, tras la «revolución» cubana, llegó a entrevistarse con su ministro de Industria –un tal Che Guevara– para proponerle la falsificación de dólares a gran escala, pero salió decepcionado de dicho encuentro porque no vieron con buenos ojos su plan. Sin embargo, Lucio siguió en el empeño de su lucha contra el sistema capitalista. Cual quijote libertario empezó a elaborar unas planchas de impresión con las que produjo, durante la segunda mitad de los 70, cheques de viaje por un valor de 20 millones de dólares de la época. Mucho dinero para cualquiera, no tanto para un banco internacional, pero sí el suficiente para hacer bajar sus cotizaciones. Saltaron las alarmas, esta vez no de las sucursales, sino del Sistema. Por ese y otros motivos, contra él llegaron a dictarse hasta cinco órdenes internacionales de búsqueda, incluida una de la CIA estadounidense. Durante ese tiempo pudo vivir como un señorito, pero siguió trabajando de albañil y destinando sus cheques a financiar «causas justas», así tampoco levantaba excesivas sospechas. Aunque finalmente le cogieron y fue procesado, jugó bien sus cartas, arrancando una condena de sólo 6 meses tras llegarse a un acuerdo extrajudicial en el que se retiraron cargos a cambio de que entregara sus planchas.