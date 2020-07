Wallmapu: LLamado a la Solidaridad con los Presos Polìticos Mapuche

Teniendo en cuenta las medidas tomadas por el tribunal de Temuco rebajando la medida cautelar contra Carlos Alarcón (ex integrante del GOPE), acusado de asesinar al comunero mapuche Camilo Catrillanca, cumpliendo condena domiciliaria, y el reciente fallo de la corte de apelaciones de Temuco,de conceder libertad bajo fianza a Cristian Labbé EX AGENTE DE LA DINA, quien fue condenado en abril a tres años de presidio por el delito de APLICACIÓN DE TORMENTOS contra Henry Cohen, en 1973; no hay lugar a rechazar sus peticiones.

The Machi Celestino Cordova (Mapuche spiritual authority) kidnapped by the Chilean state 7 years ago and in H-ambre Strike for 70 days!

There are currently 20 colleagues on h-ambre strike in the Temuco, Angol and Lebu Prisons asking for:

A.-Change of place of fulfillment of sentence and that this be in his ruka. Applying Convention 169.

B.- Change of measures to comply with the sentence of all Mapuche and non-Mapuche political prisoners. That they can meet is in their respective communities or in their homes.

C.- Change of precautionary measures for all the accused Mapuche political prisoners and the accused political prisoners of the social outbreak.