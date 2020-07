Los planes de la kakistocracia

Suponer que la élite mundial no hace planes significa ignorar las leyes de la economía y de la política. Todo empresario y toda persona ávida de poder planifica. Negarlo es de una inocencia enternecedora.

La élite, si ha llegado a ser élite, no es boba. No sólo financian a unos vivos que ofician de cuña en los movimientos sociales por treinta monedas y nunca, nunca, nunca van a la raíz de los problemas, sino que estimulan “críticas ” a sus planes que son una caricatura de crítica y cuyo propósito es ridiculizar a la crítica que de verdad les preocupa.

Tiene más riquezas, más poder y una concepción del mundo que se parece a un bosque donde viven lobos y ciervos, y ellos no son los ciervos. Sólo piensan en acaparar más poder, en el prestigio, en “triunfar”, en comprar cosas con dinero, en el dinero, en más dinero, en mucho más dinero, en cómo mentir para ganar más dinero y en cómo perjudicar al otro para arrebatarle el poder para poder ganar más dinero.

Sus planes son presumibles por la campaña que financian, a la cual hay que sumar el dichoso Coronavirus, y esto es algo que también debemos señalarle a estos peores, son insoportablemente aburridos y reiterativos. Gozan de un mal gusto espantoso. Son lo más grasa que puedas imaginar, y estos tipos que tienen tanto dinero, amable lector, no llegan a la suela del zapato de tu estatura moral. En lo que importa, sos cien mil veces superior al que nos domina.

Sumemos a esto la hipermasculinizacion de la vida, el discurso contra las capacidades reproductivas de la mujer y la interferencia en el lenguaje, esta dessexualización de la humanidad, este negar su realidad biológica. El proceso por el cual las mujeres perdieron el control del parto no puede ser beneficioso para la humanidad, y desde el momento en que lograron intervenir embriones humanos para que los niños nazcan sin SIDA, ya se ha abierto una puerta peligrosísima.

Habida cuenta que las palabras son madres del pensamiento, si se contaminan las palabras se contamina el agua de la que abreva nuestro pensamiento. Entre las letras que se contaminan, destaca la “x”, que por su grafía refiere al nexo, al sexo, a la unión de las cosas. Entonces tenemos la unión de las cosas, o si el lector prefiere, el distanciamiento social. Pero sumemos al distanciamiento social que no hay teatros, no hay cines, no hay recitales, es de verdad un distanciamiento social. Tampoco hay un poder mirar los rostros y ver una sonrisa. Es un distanciamiento social con mayúsculas y como ninguna dictadura había logrado imponer jamás.