Ojos de Venado, Pensamiento Circular: Reflexiones Sobre la Pandemia y la Filantropía

El escritor científico David Quammen , autor de[Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic], lo expresa con franqueza: “Los efectos secundarios zoonóticos seguirán llegando, mientras arrastremos animales salvajes hacia nosotros para destazarlos” y “un bosque tropical, con su vasta diversidad de criaturas y microbios visibles, es como un hermoso granero viejo: si lo derribas con una excavadora, los virus se elevarán en el aire, como el polvo”. Advirtió que dejáramos a los murciélagos, en particular, en paz.