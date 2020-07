Pueblos Indígenas y el Socialismo del Siglo XXI: El Neocolonial Tren Maya

La teoría marxista proviene de una crítica a la acumulación del capital en manos de la burguesía, en base a la explotación de la mano obrera, para lo cual Karl Marx visualiza una redistribución del capital, ahora en manos del estado socialista, con apoyo del proletariado. Sin embargo, dentro del pensamiento de la “explotación obrera” y la construcción del estado-nación no caben los conceptos de la explotación de la Naturaleza y de los cuerpos, estratificados racialmente además, que los diversos colonialismos infligían en su disputa por tierras y riquezas. Como heredero de una ideología colonialista de mediados del siglo XIX, Marx no cuestiona la concentración patriarcal del poder, ni tampoco a la industrias extractivistas y la idea del desarrollo, más bien las aplaude.

de toma del poder), en la que no cabía los derechos de la naturaleza ni los defensores de la misma, y por ende, los pueblos indígenas. Éstas, hay que decirlo, son la raíces de la democracia socialista.

región, cada uno de ellos ha terminado deslindándose mutuamente. El “folklore indígena” es utilizado por esos regímenes como un espacio de atracción turística y “cultural”, incluso como propaganda política, y no como una política de estado para proteger los derechos de la autodeterminación los pueblos. Las hermosas imágenes de los coloridos tejidos indígenas son bien vistas en el contexto de atraer capitales extranjeros, no como la identidad de personas que demandan derechos,

Esos regímenes, se han apoyado teóricamente en una generación de intelectuales marxistas-leninistas, blancos, europeos, y que padecen de la misma incapacidad innata del materialismo dialéctico de entender otra naturaleza que no sea lo material, lo productivo. En sus argumentos, al final lo que se denota, en forma lamentable, es una profunda ignorancia y desprecio no solo por la espiritualidad indígena, sino incluso por la historia, e incluso ahora, en medio de la pandemia, desprecio por la lógica, pues su ciencia no es capaz de explicar que el extractivismo desarrollista, práctica que comparten con gozo con el mundo capitalista, es el responsable del cambio climático y las condiciones que generaron la existencia del COVID 19.