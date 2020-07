Argentina: Por mano propia, la injusticia

(APe) 24 Julio 2020

Con mi adicción a las comparaciones berretas, es lo mismo que conducir por la banquina o por el carril. El auto avanza, pero no es lo mismo. Las distorsiones en el juicio de realidad no excluyen que las ideas de la realidad siempre son diversas.

Lo importante a tener en cuenta es que la forma de titular, de anticipar, de comenzar el desarrollo de una idea es ya una condensación de la idea. Es un punto de partida que no se cuestiona. Y me animo a aplicar la doctrina del fruto del árbol podrido. El árbol prohibido es otra cuestión no menos interesante. Ya que si el árbol del conocimiento (de todo conocimiento) está prohibido, conocer es tabú. La edad media, las mazmorras de la cultura, siguen habitando estos parajes.