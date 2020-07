Argentina: Dos crímenes impunes a un año exacto en Salta

A partir de ese momento la familia de Luján Peñalva, con su padre Gustavo y su tía Marisa al frente de la búsqueda de la verdad sobre el crimen y de que los culpables paguen por lo que hicieron, no han dejado de situarse sobre el inmenso dolor que los aqueja y lograron que se reabra la causa que fuera cerrada como un “Doble pacto suicida”, pero aún no lograron que se cambie la carátula de la misma y que se investigue como un doble homicidio.

GP: -El día viernes ella había salido con un personaje que no era de lo mejor de la zona nuestra donde vivimos, un barrio de gente trabajadora. Mi ex esposa me cuenta que Luján estaba viéndose con una persona que tenía antecedentes de golpeador con anteriores parejas.

Lo llamé el día jueves porque no me iba a oponer a la relación pero sí quería aclararle que con mi hija no se fuera a portar como lo hizo con otras parejas. Eso fue el jueves, al otro día, viernes, buscó a Luján a las 20:30 y no regresó hasta las 2 de la mañana. Esa noche sabemos que el teléfono no estuvo con ella, y una amiga con la que había salido le estaba contestando los mensajes, -esto está dentro del expediente- para nosotros de alguna forma la tuvieron secuestrada y dopada porque ella no era la que estaba contestando sus mensajes, porque Luján estaba lenta para contestar.

Al otro día, Luján se levanta y me llama pidiéndome almorzar conmigo; yo tengo un negocio en zona céntrica, a 20 minutos de la casa, pero ella nunca llegó.

Con el correr de las horas fui a poner la denuncia cerca de las 22 hs del sábado, fui a buscar al padre de la otra chica y no estaba de acuerdo en hacerlo. Lo hice porque a Luján siempre la tuve cerca, nunca fui un padre ausente, sabía que nunca había estado con el teléfono apagado y que fueran las 10 de la noche sin contestar. Pensábamos que por ahí había sido una aventura, buscamos si habría alguna fiesta, pero nada, la buscamos por los familiares de la otra chica y por amigos, hasta tarde, casi sin dormir.

Al otro día ya era domingo, la seguimos buscando, hacía mucho frío y había llovizna, le hicimos un seguimiento al principal sospechoso, el muchacho con el que no estábamos de acuerdo que saliera con Luján, un hombre mucho mayor que ella, no queríamos por los antecedentes que tenía, pero sabíamos que le estaba haciendo la cabeza.

El lunes las “encuentran” a las 7 de la tarde, pero al mediodía ya había gente que sabía que a las chicas ya las habían encontrado, los últimos en enterarnos fuimos nosotros, pero a alguien se le escapó la información, mientras a mí me tuvieron retenido distrayéndome casi 5 horas en la sede de la Brigada de Investigaciones con el pretexto de que tenían una persona que iba a declarar, yo les pedía celeridad y ellos demoraban; mientras, para nosotros, la policía estaba preparando la escena del crimen para decir que se trataba de un doble pacto suicida.