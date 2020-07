Transformar la sociedad desde un modo de producción comunalizado y autogestionado

Por Jaime David Farías Delva

28 julio 2020

La responsabilidad de la clase popular, de enfrentar el modelo capitalista de mercado, con todas sus relaciones sociales, económica y productivas, es quizás el desafío más grande que hayan enfrentado las actuales generaciones, que se dicen conscientes y depositarias, algunas, de la continuidad “revolucionaria” y otros, en la búsqueda de un nuevo modo de producción, alejado del encuadre capitalista, extractivista y patriarcal, pero que requiere más que la simple toma del “Poder”, pues este debe llevar la idea de autogestión productiva, cuyo centro es producir comunitariamente y elaborar así una nueva forma de vivir, con relaciones, códigos, dispositivos, símbolos, signos, lenguajes y la autodefensa de este, y cuyo fin sería salir del encuadre del modelo de mercado, y así poder desarrollar un proceso, que permita llevar adelante la comunalización de la sociedad, desde otro lugar, que no sea los patrones del capitalismo, con su valor de cambio y la acumulación de capital.

Reflexionar sobre esta búsqueda de transformar la sociedad, y generar conocimiento en torno al tema de la comunalización de esta, requiere concretizar, en el conjunto de los individuos de la comunidad, la elaboración de nuevos lenguajes, signos, símbolos, códigos y dispositivos, que sean fuertes y arraigados en la población comunitaria, que permitan, no tan solo establecer límites, sino que definitivamente se alejen de este juego que se genera dentro del acuario capitalista, que es el vaivén de acercarse y alejarse, pues como todos lo saben, el hecho de subsumir o subsunción del capitalismo, es lo que caracteriza su accionar ayer, hoy, y mañana.

Vetar el capitalismo, ya sea desde un nivel u otro, por parte de las distintas comunidades en proceso de producir lo comunitario, como forma de vivir, es quizás, el objetivo necesario, para destruir las relaciones de producción capitalistas, sin embargo, si no se construyen o elaboran los nuevos códigos, símbolos, lenguajes, signos y dispositivos, de manera individual y desde ahí, hacia lo colectivo, lo común, estas comunidades serán asimiladas fácilmente por el acecho al que son permanentemente sometidas por parte del modo de producción capitalistas, que desde su dinámica materialista/dialéctica, muta para mantener su objetivo estratégico de mercantilizarlo todo…TODO. Es decir, individuos asimilados en su totalidad, entendido esto como un individuo biopsicosocioespiritual, que representa las distintas dimensiones de la especie humana, dentro del acuario capitalista. (encuadre, subsunción).

Plantear que el capitalismo no es completamente totalizante, puede ser, sin embargo, eso no es ninguna garantía para la idea de comunalizar la sociedad, más aún cuando casi el total de la fuerza de trabajo se encuentra hoy en las ciudades, reconociendo que es en los sectores del campo donde se encuentran estos intentos de producir de manera comunitaria o de autogestión, como es el ejemplo de comunidades nativas. En las zonas urbanas hay intentos, pero en mi opinión son solo intentos de individuos con un cierto nivel de conciencia de Clase, la que aún no alcanza a ser PARA SÍ. Pienso que, en los incipientes entramados existentes de producción de vida en comunidad, aún existen y con mucha fuerza, expresiones de poder de un polo sobre otro, ya sea como individuo, en relación con otro, o de un colectivo sobre otro, ya sea esto por poco entendimiento, frenados por el conductismo represivo o porque definitivamente está asimilada la cristalización de normas, la ley como encuadre de existencia y de relaciones de producción.